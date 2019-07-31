الامارات | كيف يؤثّر "نسيم البحر" على الطقس في أغسطس

شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤثّر "نسيم البحر" على الطقس في أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن شهر أغسطس يعتبر امتداداً لشهر يوليو من حيث درجة الحرارة المرتفعة، إذ يستمر تأثر الدولة خلاله بامتداد المنخفض الهندي الموسمي، حيث تندفع كتل هوائية رطبة من الشرق نحو المناطق الشرقية وبفعل وجود الجبال تتكون السحب الركامية والرعدية الممطرة أحياناً على تلك المناطق، وقد يمتد تأثيرها إلى المناطق الداخلية والجنوبية من الدولة.

ولفت إلى تأثر الدولة خلال الشهر بنسيم البحر نهاراً ونسيم البحر آخر الليل، حيث تكون الرياح الشمالية الغربية في أغلب أيام الشهر نهاراً ثم تتحول إلى جنوبية شرقية في آخر الليل والصباح الباكر وتنشط الرياح أحياناً وتكون مثيرة للغبار والاتربة، مشيراً إلى أن نسبة الرطوبة تزداد في الهواء قليلا خلاله مقارنة بشهر يوليو خاصة في النصف الثاني منه، إذ يبلغ متوسط الرطوبة النسبية 47 % مع زيادة الإحساس بها في فترة الليل والصباح.

ويتراوح متوسط درجة الحرارة خلال الشهر ما بين 34 و37°م، إذ يكون متوسط درجة الحرارة العظمى بين و41 و44 °م والصغرى بين 29 و31 °م، فيما يبلغ متوسط الرطوبة النسبية العظمى ما بين 63 % إلى 80 %، ومتوسط الرطوبة النسبية الصغرى ما بين 17 % إلى 32 % والرياح 12 كم/ساعة.

وأفاد المركز بأن أقل درجة حرارة في شهر أغسطس سجلت على جبل مبرح سنة 2013 وبلغت 16.1 °فيما كانت أعلى درجة حرارة 51.4 °م في مزيرعة سنة 2017، بينما أعلى كمية أمطار مسجلة خلال هذا الشهر بلغت 100.4 ملم على حميم في سنة 2013 لافتاً إلى أن أعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب خلال السنوات الماضية كان في سنة 2018 حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب 15 يوم ضباب ويوم واحد ضباب خفيف.