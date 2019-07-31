"دو" تنضم إلى الائتلاف العالمي لتطوير تقنية الاتصالات الضوئية

انضمت "دو" التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة إلى "الائتلاف العالمي للاتصالات الضوئية" الذي يضم مجموعة من الشركات الرائدة عالمياً في مجال تكنولوجيا الاتصالات والإضاءة والبنية التحتية وصناعة الأجهزة.

ويهدف إلى استكشاف وتطوير تقنيات لاسلكية جديدة لتمكين الاتصالات الضوئية إلى جانب تحديد وصياغة المعايير العالمية لهذه التقنية الناشئة.

وقال سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "نفخر في دو بكوننا في طليعة الشركات التي تحرص دوماً على تطوير واعتماد أحدث الابتكارات التكنولوجية ومنها ما يعرف اختصاراً بـ "لاي فاي" حيث نتطلع إلى رسم ملامح مستقبل هذه التكنولوجيا بالتعاون مع شركائنا العالميين ".

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ويُعد الائتلاف العالمي للاتصالات الضوئية بمثابة جمعية مفتوحة غير هادفة للربح تضم مجموعة من الأعضاء الذين يهدفون إلى تعزيز تكنولوجيا الاتصالات الضوئية مع نهج ثابت وهادف ومركّز. وسيعمل الائتلاف على تسليط الضوء على فوائد وحالات استخدام والمواعيد الزمنية لاعتماد وإطلاق التقنية الجديدة. وسيقوم أعضاء الائتلاف أيضاً بالتعاون والتنسيق مع نخبة من قادة القطاعات المعنية لصياغة وتحديد معايير التعليم والاتصالات وقابلية التشغيل البيني الخاصة بهذه التقنية.