مطعم ومقهى "لايم تري كافيه" يفتتح فرعاً جديداً له في مجمع مكاتب بوابة ابن بطوطة في دبي



أعلنت شركة سيفن تايدز إنترناشونال التي تملك مجمع بوابة ابن بطوطة الشهير في دبي عن افتتاح مطعم ومقهى لايم تري كافيه (Lime Tree Café) الرائد على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة في الطابق الأرضي من مجمع مكاتب بوابة ابن بطوطة للأعمال، وذلك بهدف تقديم خيارات واسعة من المأكولات والمشروبات التي يتم تجهيزها يومياً باستخدام أفضل المكونات الطازجة إلى الموظفين في مجمع المكاتب وكذلك المقيمين في المنطقة.

وبهذه المناسبة، قال عبد الله بن سليم، الرئيس التنفيذي لشركة سيفن تايدز: "إن إضافة مطعم ومقهى "لايم ترى كافيه" إلى مجمع المكاتب في بوابة ابن بطوطة يوفر للمستأجرين لدينا بديلاً محلياً عن سلاسل الأطعمة العالمية، ويقدم لهم خيارات أفضل على مستوى المأكولات والمشروبات، وكذلك فرصة الاستمتاع بشرب القهوة في الصباح أو تناول طعام الغداء في أجواءٍ مريحة وهادئة. وهو ما سينعكس بشكلٍ إيجابي على أجواء العمل ويعزز من إنتاجية الموظفين في مجمع مكاتب بوابة ابن بطوطة.

وبالإضافة إلى مساحتها الواسعة وتصميمها العصري وموقعها الاستراتيجي، توفر مكاتب بوابة ابن بطوطة خدمات متميزة لعملائها بما فيها المواقف الروبوتية لركن السيارات مع خدمة صف السيارات، وخدمات الأمن والصيانة المتاحة على مدار 24 ساعة. فضلاً عن غرف وقاعات مخصصة للاجتماعات والأعمال بأسعار تفضيلية في فندق موفنبيك بوابة ابن بطوطة من فئة الخمس نجوم المجاور للمجمع".

وتشمل قائمة الأطعمة والمشروبات في مطعم ومقهى لايم تري كافيه الذي من المقرر أن يستقبل زبائنه اعتباراً من الأول من شهر سبتمبر المقبل من الساعة 7:30 صباحاً حتى الساعة 6:30 مساءً خلال أيام العمل على مدار الأسبوع، ومن الساعة 9 صباحاً لغاية الساعة 3 بعد الظهر يوم السبت، مجموعة متنوعة من الأطباق الصحية المحضرة بعناية باستخدام الخضروات والفواكه الطازجة والحبوب والبقول والمكسرات والبذور، بالإضافة إلى طيف واسع من المخبوزات والمعجنات المحضرة في أفران المطعم، فضلاً عن المشروبات الساخنة من الشاي والقهوة التي يتم تحضيرها من المنتجات العضوية، وكذلك العصائر الطازجة الصحية.

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من جانبها قالت كورين بوكر، الشريك الإداري لدى لايم تري كافيه: "يمكن لموظفي المكاتب الذين يتطلعون إلى أخذ قسط من الراحة والخروج من روتين العمل اليومي اختيار الطبق المفضل لديهم من بين مجموعة متنوعة من الأطباق الشهية التي يوفرها مطعم ومقهى لايم تري كافيه وقت الغداء، والتي تشمل السندويشات الطازجة والسلطات اللذيذة والمخبوزات الطازجة والساخنة التي يتم تحضيرها في المطعم مثل "كيكة الجزر" الأسطورية التي تتميز بها علامة لايم تري كافيه. وللأشخاص الذين يبدؤون يومهم مبكراً، يقدم المطعم مجموعة متنوعة من خيارات تناول طعام الإفطار بما في ذلك الخبز المحمص العضوي والخبز الخالي من الجلوتين والحبوب والجرانولا".

يتميز مطعم ومقهى لايم تري كافيه في مجمع مكاتب بوابة ابن بطوطة بأنه خالٍ تماماً من البلاستيك، حيث يتم تغليف جميع المشتريات بعلب مصنوعة من المواد المستدامة. كما يحث زبائنه من محبي القهوة والشاي على إحضار الفنجان الخاص بهم والحصول على خصم درهمين، وذلك بهدف تعزيز الاستدامة.

لمزيد من المعلومات عن مطعم ومقهى لايم تري كافيه، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: