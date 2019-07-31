الامارات | 8 حالات اختناق في حريق شقة بعجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن 8 حالات اختناق في حريق شقة بعجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أخمدت فرق الإطفاء بالإدارة العامة للدفاع المدني عجمان حريقاً اندلع بشقة في بناية سكنية مكونة من خمسة أدوار، بمنطقة النعيمية، وأسفر الحريق عن ثماني حالات اختناق بسيطة جراء الدخان، من بينهم ثلاث نساء وخمسة أطفال، حيث تم علاجهم في مكان الحادث من قبل الإسعاف الوطني.

وقال العميد عبدالعزيز علي الشامسي، مدير عام الدفاع المدني بعجمان: هرعت فرق الدفاع المدني إلى موقع الحريق، وقامت على الفور بمكافحة حريق الشقة الذي اندلع في الدور الثالث، مشيراَ إلى أن الفرقة قامت بإخلاء البناية من السكان للحفاظ على سلامتهم.

وأشاد الشامسي بجهود فرق الإطفاء في إخماد الحريق، والسيطرة على الموقف بشكل كامل، موضحاً أنه تم تسليم الموقع للجهات المختصة، التي بدورها تقوم بمعاينة موقع الحريق لمعرفة الأسباب التي أدت إلى اندلاع النيران.

وناشد الشامسي أصحاب الشقق السكنية الالتزام بمعايير الوقاية والسلامة المنزلية، حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات من أخطار حوادث الحريق.