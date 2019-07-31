إل جي تطلق دعم APPLE AIRPLAY 2 لتلفزيونات THINQ AI لتكون أول مُصنّع تلفزيونات في العالم يدعم تطبيق...

أعلنت شركة "إل جي إلكترونيكس" عن توافر دعم تقنية Apple AirPlay 2 وتطبيق HomeKit الآن في سلسلة تلفزيوناتها المدعمة بالذكاء الاصطناعي لعام 2019، مما يجعل إل جي أول علامة تجارية مصنّعة للتلفزيونات تدعم تطبيق HomeKit. وستتوفر خصائص آبل الآنف ذكرها عبر تحديث أنظمة تلفزيونات OLED و NanoCell وUHD من إل جي التي تتميز بتقنية ThinQ AI.

سيتمكن مستخدمي تلفزيونات إل جي المدعمة بالذكاء الاصطناعي مع تقنية Apple AirPlay 2 من استعراض المحتوى بما فيه أفلام Dolby Vision من أجهزة الآيفون والآيباد والماك مباشرة على شاشات التلفاز لديهم. وسيتمكن المستخدمون من مشاهدة أفلامهم ومسلسلاتهم التلفزيونية المفضلة من تطبيق Apple TV وغيره من تطبيقات الفيديو، بالإضافة إلى استعراض الصور مباشرة على شاشات تلفزيون إل جي. كما سيستطيعون الاستماع إلى بودكاست وموسيقى آبل والموسيقى الموجودة في مكتبتهم وغيرها من خدمات الاستماع للموسيقى عبر تلفزيونات إل جي المدعمة بالذكاء الاصطناعي وغيرها من مكبرات الصوت المتوافقة مع تقنية AirPlay 2 في منزلهم ومزامنتها في الوقت ذاته.

يُمكّن تطبيق HomeKit المستخدمين من التحكم بنظام المنزل الذكي بسهولة عبر تطبيق Home أو Siri في أجهزة آبل. ويمكن إضافة تلفزيونات إل جي المدعمة بالذكاء الاصطناعي بسهولة إلى تطبيق Home ليتمكن المستخدمون عبره من التحكم بوظائف التلفزيون الأساسية مثل التشغيل والصوت والمصدر، كما يمكن إضافتها إلى إعدادات البيئة والمشاهد المنزلية مع غيرها من الأجهزة المتصلة بتطبيق HomeKit.

قال برايان كوون، رئيس شركة إل جي للترفيه المنزلي: "مازالت إل جي في طليعة الابتكار التقني للتلفزيونات بفضل سعينا الدائم لتقديم أفضل تجربة مشاهدة منزلية. ونُظهر مع توفير دعم تقنية Apple AirPlay 2 وتطبيق HomeKit التزامنا بتزويد المستهلك بمزايا تتجاوز جودة الصورة الأفضل في فئتها".

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سيتم تفعيل خدمات دعم Apple AirPlay 2 و HomeKitلمُلاك تلفزيونات OLED و NanoCellفي ما يزيد عن 140 بلد ابتداءً من الأسبوع الجاري، مع طرح التحديثات خلال الأسابيع التي تليه.

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