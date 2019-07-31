"جلف كرافت" تطلق شراكة مع دي مارين لتوفر عروضًا مميزة لمالكي يخت ماجستي وتُرسخ ثقافة الولاء للعلامة...

أطلقت شركة الخليج لصناعة القوارب، "جلف كرافت"، الشركة الإماراتية الرائدة في صناعة اليخوت الفاخرة والقوارب، بالتعاون مع "بي آند سي مارين" وكيلها الحصري في تركيا، شراكة مع دي مارين التي تتولى إدارة 14 مرسى في منطقة شرق البحر المتوسط ومنطقة الخليج وذلك بهدف تقديم مجموعة من العروض الحصرية الخاص بمالكي يخوت ماجستي.

تمنح هذه الاتفاقية الحصرية مالكي يخوت ماجستي في جميع أنحاء العالم فرصة لزيارة أفضل وأكبر نوادي اليخوت التي تديرها شركة دي مارين في الساحل الجنوبي لتركيا مثل دي مارين جوتشيك ودي مارين تورغوتريس ودي-مارين ديدم، والاستفادة من الخصومات الحصرية.

وبناءً على هذه الاتفاقية، يحصل كل من يشتري يخت ماجستي من شركة "بي آند سي مارين" الوكيل الحصري لـ "جلف كرافت" في تركيا على عقد للرسو المجاني لمدة سنة كاملة في أي مرسى تديرها شركة دي مارين، إحدى أكبر مشغلي المراسي البحرية في منطقة شرق البحر المتوسط.

كما تتضمن الاتفاقية خصمًا حتى 15 بالمائة على عقود الرسو السنوية (أو أقل من سنة) لجميع مالكي يخوت ماجستي الذين يريدون رسو يخوتهم في احدا المراسي التابعة لدمارين في جنوب تركيا. ويسري هذا العرض على عقود الرسو الجديدة التي تبدأ من 1 أغسطس 2019.

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ويستمر العرض حتى يونيو 2020 بهدف استقطاب متعاملين جدد وترسيخ الولاء للعلامة التجارية، من خلال إطلاق باقات وعروض لمالكي يخوت ماجستي.

وكانت شركة الخليج لصناعة القوارب "جلف كرافت" قد أطلقت يخوت ماجستي للمهتمين باليخوت الرياضية بالغة الكفاءة، وتتمتع بمحركات قوية، وتتضمن خيارات متنوعة بأطوال تتراوح بين 48 قدم و175 قدم. وبمجرد الانتهاء ستكون ماجستي 175 قد رفعت مفهوم استخدام الألياف الزجاجية في تصميم اليخوت حتى أصبحت واحدة من أكبر اليخوت المصممة من المواد المركبة، ولتقدم أفضل أداء للإبحار.

بدورها تشغل دي مارين 14 مرسىً، وتعد أحد أكبر مشغلي المراسي البحرية في منطقة شرق البحر المتوسط والخليج العربي، وتمتلك واحدة من أكبر شبكات المراسي العالمية التي تساهم بالترويج لليخوت الترفيهية وتطوير الأعمال المستدامة، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الوظائف المحلية وتحقيق النمو الاقتصادي. وكانت "دي مارين دبي" قد تأسست هذا العام بالتعاون المشترك بين كل من "مِراس" و"دبي القابضة" و"دي مارين"، بهدف تلبية الطلب المتنامي على إدارة وتطوير المراسي البحرية في منطقة الخليج، إضافة إلى تأسيس مركز بحري إقليمي في دبي. وفي شهر مايو، بدأت دي مارين دبي ذ.م.م بإدارة المراسي في مناطق السيف، والخليج التجاري، وواجهة الجداف في دبي.