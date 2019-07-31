سوق أبوظبي للأوراق المالية يصل إلى نهائيات جائزة «IDC» الشرق الأوسط للمدن الذكية

حقق سوق أبوظبي للأوراق المالية إنجازاً مهماً، تمثل في وصوله إلى نهائيات "جائزة "IDC" الشرق الأوسط للمدن الذكية و التي اقيمت مؤخراً في بفندق برج العرب في دبي و ذلك بحضور أكثر من 63 فريقا مرشحا من 8 دول عربية تنافسوا في مختلف المجالات التقنية والتعليمية والصحية والبيئية والسلامة المهنية و قد تمكن السوق من الوصول إلى هذه المرحلة عبر مشاركته في فئة "إدارة الحكومة الذكية" ومن خلال المنصة الرقمية المتكاملة "سهمي"

وحول هذا الانجاز قال سعادة خليفة المنصوري، الرئيس التنفيذي في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالإنابة: "يواكب سوق أبوظبي للأوراق المالية مختلف التطورات التي تطرأ على التقنيات الرقمية لإدراكه بقدرتها على إحداث تحولات عميقة في البنية التحتية والعملياتية، و تعتبر المنصة الرقمية المتكاملة "سهمي" منصة متكاملة صممت للاستفادة بشكل كامل من التغيرات والفرص الناجمة عن التكنولوجيا الرقمية، وتستهدف تقديم كل ما يسهّل ويخدم العملاء، ويعتبر هذا الإنجاز بمثابة اعتراف عالمي رفيع المستوى بقدرة فرق عملنا على تطوير البرامج والتقنيات الحديثة بما يناسب مكانة السوق العالية ويلبي مختلف احتياجات العملاء، كما ينسجم في شكله ومضمونه مع أهدافنا المتمثلة في تحسين قدراتنا التنافسية وتيسير ممارسة الأعمال وجذب الاستثمار".

وتتبنى إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية مجموعة من المبادئ في أسلوب العمل ومن بينها تطبيق النظريات وتحويلها إلى واقع، وفي هذا الإطار تعتبر المنصة الرقمية المتكاملة "سهمي" مثالا على هذا النهج حيث تأتي تعبيراً عن التحول نحو رقمنة الخدمات، كما أنها دليل على مواكبة السوق ومختلف قطاعات دولة الإمارات العربية المتحدة للتوجه العالمي نحو التحول الرقمي، فمن خلال تبني التقنيات الرقمية المتخصصة في خدمات سوق الأوراق المالية وتلبية احتياجات المستثمرين، نتبنى بذلك أيضاً أفضل الممارسات الدولية، فضلاً عن اعتباره دعماً لجهود حكومة أبوظبي في التحول الرقمي وفي الارتقاء نحو رقمنة البنية التحتية للإمارة.

وضمن مساعي سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو تحقيق التحول الرقمي الشامل في الإمارة، وتقديم خدمات حكومية متكاملة وكما تعمل المنصة الرقمية المتكاملة "سهمي “على تعزيز التفاعل مع المستثمرين وأصحاب العلاقة على حد سواء، حيث تستهدف المنصة توفير خدمات متميزة للمتعاملين، كونها متكاملة مع مبادرة خدمة الدخول الذكي والحكومة المتكاملة. حيث ان بإمكان المستثمر عبر استخدامه اسم مستخدم الدخول الذكي الخاص به الوصول إلى المنصة عبر ثلاث قنوات رقمية آمنة هي الموقع الإلكتروني للسوق و تطبيق الهاتف الذكي “SAHMI" بالإضافة إلى النافذة الذكية الموجودة حاليا في فرع السوق الرئيسي في أبوظبي لدى مكتب خدمة المستثمرين .

ويقوم النظام بشكل تلقائي بربط محفظة المستثمر لدى السوق مع اسم المستخدم الخاص بالدخول الذكي للمستثمر عند أول محاولة دخول للمنصة كي يتم بعدها توفير حزمة من الخدمات الرقمية. هذا وتتضمن منصة سهمي الرقمية عدة خدمات, اهمها إصدار رقم مستثمر - حيث يتم إصدار رقم المستثمر بشكل فوري بمجرد استيفاء جميع متطلبات هذه الخدمة, تحديث بيانات المستثمر (بيانات العنوان وبيانات الحساب البنكي) اصدار تقارير المستثمر المختلفة ( تقرير رصيد المستثمر – تقرير تداولات المستثمر – تقرير الأسهم المرهونة وغيرها من التقارير) , بالإضافة إلى تقديم طلب نقل ملكية أسهم خارج قاعة التداول ( تحويل عائلي ) و بذلك تحقق المنصة تحولًا كبيرًا من خلال توفير الخدمات الحكومية للمستثمرين وتعزيز تجاربهم من خلال توفير نظام معلومات شفاف ودقيق وآمن.

و تهدف المنصة الرقمية المتكاملة "سهمي “إلى تنفيذ استراتيجية سوق أبوظبي للأوراق المالية الرامية إلى تسريع تأثير التكنولوجيا الرقمية في جميع عمليات السوق وبطريقة استراتيجية تتمتع بأولوية تعزيز مكانة أبوظبي كمكان خصب للاستثمار، كما تعتبر المنصة إضافة جاذبة تتوازي قيمتها مع قرار تخفيض رسوم العمولات الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا، مما سينعكس إيجاباً على نشاط السوق ويرتقي به ليكون منصة عالمية للتكنولوجيا، كما سيعمل هذا النهج على تعزيز عرض القيمة الخاص به من خلال استعراض منتجاته وخدماته الجديدة التي تدعم محفظة استثمارية واسعة النطاق.