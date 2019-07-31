"العربية للطيران" تتسلم ثاني طائراتها من طراز "إيرباص A321neo LR"



الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، 30 يوليو 2019: تسلمت "العربية للطيران" أول وأكبر ناقلة اقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ثاني طائراتها من طراز "إيرباص A321neo LR" ، وحلقت الطائرة الجديدة دون توقف من هامبورغ في ألمانيا إلى "مطار الشارقة الدولي".

ويأتي انضمام طائرة A321neo LR الثانية إلى أسطول "العربية للطيران" ليتيح للشركة إضافة المزيد من الرحلات المتوسطة المدى إلى شبكة وجهاتها المتنامية وبالاضافة الى تعزيز قدرتها الاستيعابية في العديد من الوجهات.

وتستوعب مقصورة الطائرة الجديدة 215 مسافراً وتأتي مزودة بنظام (SkyTime) الترفيهي على متن الطائرة الخاص بالعربية للطيران والذي يتيح لمسافري الشركة مشاهدة المحتوى الرقمي المباشر على هواتفهم الذكية وأجهزتهم اللوحية وأجهزة الحاسب المحمولة.

وتعتبر "العربية للطيران" أول ناقلة في منطقة الشرق الأوسط تضم ضمن أسطولها طائرة A321neo LR، والطائرة الجديدة هي الثانية بين 6 طائرات من الطراز ذاته ستتم إضافتها إلى أسطول الشركة والذي يضم حالياً 53 طائرة حديثة من طراز "إيرباص A320"، تخدم أكثر من 170 وجهة عالمية انطلاقاً من مراكز عمليات الشركة الأربعة في دولة الإمارات (الشارقة ورأس الخيمة) والمغرب ومصر.