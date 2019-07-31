34 % ارتفاعاً في مواليد أبوظبي خلال 10 سنوات

ارتفع عدد المواليد الأحياء المسجلين في أبوظبي خلال العشر سنوات الماضية بنسبة 34 في المائة، مسجلاً 38.285 مولوداً في العام 2018 مقارنة بـ28.456 مولوداً في العام 2008، فيما تراجع معدل الخصوبة العام من 78 مولوداً لكل 1000 من السكان في العام 2011 إلى 49.8 في العام 2018.

وبحسب تقرير أصدره مركز أبوظبي للإحصاء، فقد تضاعف عدد المواليد الأحياء حوالي 3 مرات ما بين الفترة من 1977 حتى العام 2018 لتبلغ نسبة الزيادة خلال تلك الفترة 302 في المائة.

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وجاءت منطقة أبوظبي في صدارة مناطق الإمارة من حيث عدد المواليد الأحياء في العام 2018 بـ57.3 في المائة، فيما جاءت منطقة العين ثانياً بـ40.1 في المائة، والظفرة ثالثاً بـ3.5 في المائة.