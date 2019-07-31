كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف سيساعد المسافرون عبر مطار دبي في ضبط مهربي البشر؟

أعلن مسؤول كبير يوم الثلاثاء أن الركاب الذين يصلون إلى مطارات دبي سيكونون جزءًا من حملة للشرطة لمواجهة المتاجرين بالبشر في خطوة لتعزيز الجهود المبذولة لمكافحة الجريمة المنظمة.

وقال العميد الدكتور محمد المر، المدير العام للإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، إن الجهود الجديدة تهدف إلى توعية المسافرين حول الاتجار بالبشر وتدريب موظفي المطار على مختلف أشكال الجريمة وكيفية التعرف على الضحايا و تجار.

وأضاف “معظم حالات الاتجار بالبشر المسجلة في الإمارات هي للاستغلال الجنسي. لدينا تنسيق مع دول الضحايا الذين يدخلون البلاد إما بجوازات سفر مزورة أو حقيقية بعد تغيير عمر الضحايا لإحضارهم إلى الإمارات.

وقال العميد المر في مؤتمر صحفي عقده في دبي الدولي: “إن الاتجار بالبشر يمثل مشكلة عالمية كبيرة”.

ووفقًا لآخر تقرير صادر عن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في الإمارات، تم القبض على 77 شخصًا متهمين بالاتجار بالبشر في البلاد في عام 2018 فيما يتعلق بـ 30 قضية جنائية، تشمل 51 ضحية. وبزيادة سنوية بنسبة 60 في المائة عن عام 2017 عندما تم القبض على 48 في 16 حالة ضمت 28 ضحية.

وقال العميد المر إن دولة الإمارات حققت نجاحات كبيرة في احتواء الجريمة خلال السنوات الأخيرة، ولم تسجل أي جرائم للاتجار بالأعضاء البشرية.

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وأطلقت شرطة دبي حملة لمدة عامين بعنوان “لا تغمض عينيك” بالتعاون مع الأمم المتحدة والدوائر الحكومية الأخرى في اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص نُظم في 30 يوليو.

ويوفر القانون الاتحادي رقم 51 لعام 2006، المعدل في عام 2015، ضمانات أكبر لضحايا الاتجار بالبشر. وساعدت العقوبات القاسية ضد المتاجرين بالبشر، والتي يمكن أن تصل إلى السجن مدى الحياة، على احتواء الجريمة في الإمارات. وتركز البلاد على تدريب وبناء قدرات مسؤوليها في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.

وتابع المر “سنقوم بتدريب موظفي المطار على كيفية تحديد الضحايا الذين يصلون إلى الإمارات وكيفية التحقيق في حالات الاتجار بالبشر”. وأضاف العميد المر أنه سيتم تعليم المسافرين من خلال عمليات البث في المطار والنشرات بتسع لغات حول حالات الاتجار بالبشر وكيفية الإبلاغ عنها. وحث الركاب على فتح أعينهم والإبلاغ عن أي شيء مشبوه للشرطة مما قد يساعد على إحباط جريمة محتملة، بحسب غلف نيوز.

للإبلاغ عن جريمة تتعلق بالاتجار بالبشر أو مؤشرات عليها يمكن الاتصال على الرقم: 8007283