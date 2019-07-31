كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن مقهى تديره الروبوتات فقط قريباً في دبي

من المقرر أن يفتح أول مقهى تديره الروبوتات أبوابه قريبًا في دبي. ويُطلق على المقهى اسم RoboCafe، ولن يضم أي عامل بشري، وسيفتح أبوابه في مدينة فستيفال سيتي في دبي.

وسيتم تشغيل RoboCafe بثلاثة أذرع آلية تتبع مسارات ثابتة لتوصيل الطعام والشراب للعملاء بعد تقديم طلب. وستقدم أذرع الروبوت أيضًا عروضًا خفيفة وموسيقية لتسلية الضيوف الذين يستمتعون صباحًا بكوب قهوة أو بمشروب بعد الظهر.

وسيقوم العملاء بتقديم طلباتهم من خلال جهاز لوحي مثبت بالقرب من المدخل، وبعد ذلك ستعمل أذرع الروبوت على تلبية طلباتهم، بحسب موقع واتس أون.

وفي الوقت الحالي، لسنا متأكدين مما إذا كانت القائمة ستشمل الأغذية والمشروبات أم المشروبات فقط. وليس من الواضح أيضًا ما إذا كان سيكون هناك مطبخ منفصل يديره طهاة للمساعدة في إعداد الطعام.

RoboCafe، دبي فستيفال سيتي، دبي، الافتتاح أغسطس 2019. Facebook.com/RoboCafe