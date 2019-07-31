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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن نظرة على مطعم Tulum المكسكي الجديد في دبي مول
Tulum مطعم مكسيكي جديد مذهل من المقرر افتتاحه في أغسطس في الطابق الثالث من امتداد Fashion Avenue في دبي مول.
الفريق الذي يقف ورار مطعم تولوم هو نفس المجموعة التي افتتحت مطعم بويرتو 99 في جزيرة بلوواترز. ولكن على الرغم من أن هذا الأخير يشتمل على أطباق من المناطق الشمالية للمكسيك، سيركز Tulum على الأطباق وتقنيات التحضير من المناطق الجنوبية الغربية من المكسيك.
معظم الأطباق المميزة تظهر في تشكيلة الشوي، والتي ستحتوي على أطباق بحجم عائلي من لحم الماعز المحمص ولحم الضأن والدجاج. وسيكون هناك أيضًا قسم للمأكولات البحرية النيئة يتميز بمجموعة منتقاة من المأكولات البحرية، فضلاً عن عن الفواكه والمعجنات وعصائر الفاكهة والخضروات الطازجة.
وتتأثر التصميمات الداخلية بالفن والهندسة المعمارية من الحضارة المكسيكية القديمة، حيث تشكل الفسيفساء والهندسية الفخارية والسيراميك المطلي النقاط المحورية في تصميم المطعم، بحسب موقع واتس أون.
وعند اكتماله، سيشتمل Tulum على منطقة جلوس ذات مخطط مفتوح، بالإضافة إلى غرفة طعام خاصة للمناسبات، ومنطقة لعب للأطفال، وتراس مع مناظر مميزة لنافورة دبي.
مطعم تولوم، دبي مول، داون تاون دبي. tulum.ae
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