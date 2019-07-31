كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن ما هي أفضل 10 مناطق في دبي لشراء منزل بهدف الربح؟

هناك العديد من العوامل التي يجب على التفكير فيها قبل اتخاذ قرار بشأن شراء منزل جديد، ونظرًا لأن العديد من العقارات أصبحت الآن أقل من مليون درهم في دبي، فإن السوق الحالي لا شك في جانب المشتري. وعند شراء عقار، من المهم حساب العائد المحتمل في حال تأجيره.

هناك طريقتان لحساب العائد: إجمالي العائد وصافي العائد. يتم احتساب إجمالي العوائد بقسمة قيمة العقار على الإيجار السنوي.

ومع ذلك، فإن صافي العائدات يوفر صورة أفضل لاستثمارك. ويتم حساب العائد الصافي بقسمة إجمالي تكلفة شراء العقار على صافي إيرادات الإيجار.

وبناءً على مؤشر ValuStrat للأسعار ، يبلغ متوسط ​​العوائد الصافية في دبي 4.6 في المائة للفلل و 5.8 في المائة للشقق.

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وفيما يلي أفضل عشر مناطق من حيث صافي إيرادات الإيجار في دبي وفقا لمؤشر سعر ValuStrat، بحسب ما نقلت صحيفة غلف نيوز.

المدينة الدولية 8.2 ٪

رمرام 7.6٪

ذاغرينز 7.5٪

حدائق ديسكفري 7.1٪

مدينة دبي للإنتاج 7.0٪

البحيرات 6.7٪

شقق قرية الجميرا 6.2٪

ذافيوز 6.2٪

مدينة دبي الرياضية 6.0٪

فلل قرية الجميرا 6.0٪