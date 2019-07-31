في "سيوفْ المعالي".. رائعة محمد بن راشد الجديدة: من كان عضده بوخالدْ ما يهمِّهْ حَدْ

محمد عبدالسميع - الشارقة

معتدّاً بذاته، ومعتزاً بأنفته، فارساً للخيل والطراد، عليماً بالأيام وصروفها، فاهماً لتصاريف الدنيا وتبدل الأحوال، صادراً عن حكمة مجرّب، عارفاً بصنوف البشر وبواطن الناس... ينطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في قصيدة «سيوف المعالي» التي أبدع خلالها في استهلال فخم، عبّر فيه عن عراقته أصلاً ومنبتاً، غير ملتفت إلى الصغائر من الأمور أو تقلبات القلوب، ذلك أنّ سموّه، وهو في عليائه هذه، لا يحسب حساباً لتوافه ما يمكن أن يصادفه بنو البشر أو يأبهون به، ولذلك، فقد عبّر بالصورة القويّة جداً، وهي أن الغبار المتطاير لا يمكن أن يؤثر حتى على نعاله، وهي صورة الرجل الكبير غير المبالي والواثق بنفسه، لأنّ وضاعة الغبار تأتي من عدم تأثيره، فهو متطاير ولا يستقر على حال، ثم إنه لا يصل إلى قامة الرجل العظيم صاحب القصيدة، الذي يبوح ويعتلي سنام المجد ببوحه هذا، حيث العظام من الناس تبوح، وتنطلق زفراتها تجاه ما يخالف الذوق والمنطق والإحساس انطلاقة الأنفاس الحارة التي تحرق، فلا تبقى ولا تذر إذا ما أحس الكبير بشيء يمكن أن يؤرق الصفاء أو يشير إلى أن يصطاد أحد في الماء المتعكّر، أو ينال من هيبة الكبار، ولذلك فإن هذه الصورة البليغة التي تجيء هكذا دفعة واحدة هي بمثابة رد قوي وصارخ على كل ما يعكر صفو الكريم أو يحاول أن يصل إلى قامته بسلوك غريب وخارج عن حدود الذوق أو المتعارف عليه.

والصورة البليغة ذاتها، تمتد في بقية الصور، التي يبدو أنها تمخضت عن صبر الكريم وسعة صدره، فلم يكن لذلك من أثر عند البعض، الذين وجدوا في الطيبة والمرونة واللين الصادر عن قوة وسيلة للمزيد مما ينكره الكريم ويأباه... فالصورة التي تظهر القوة عن طريق توفر المزيد من الخيل، وليس الخيل فقط بل الخيل الأصيلة المؤصلة، هي في الواقع رد قوي ومباشر على الخيل الهزيلة غير المتعافية، فالخيل (خيار الرمك) لا تخذل صاحبها الفارس دائماً، وهي مصدر سعادة وهناء له، وهي الأثيرة لديه وهي حين يراقب صهيلها في سماء الوفاء والإخلاص حتماً يسر لها فيرضى، أما النوع الآخر فلا يكون له ساعة اللقاء أي مكان أو ساحة، بل إن هذا النوع لا يصلح حتى لأن يكون في الميدان، في حين أن الخيل الأصيلة دائما مضمّرة وجاهزة، وهي (مشكّلة للعز)، وتلك صفات يسقطها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على صفات البشر، كإسقاط بليغ ليعطي الموضوع حقه، فالناس صنفان في هذا المجال، مجال الاطمئنان أو الخذلان في ميدان الحياة، حيث الحياة ميدان فسيح والبشر خيل فيها المخلص وفيها دون ذلك، ومن معاني الخيل أيضاً قوة صاحبها واعتزازه بكونها عدّة لأيام النزال، وفي كلتا الحالتين نحن أمام بلاغة التعبير وقوة الصورة، وهذا الانزياح النفسي بالشعر والتعبير عن الحالة قيد النظر أو التأمل بالشعر.

ونظل مع الخيل، الخيل التي من حسناتها ومبررات حضورها الكبير لدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن سموّه يسري بها في ظلام ليلٍ دامس، ليل داجن داكن مسوَد، ليل الذئب فيه يفرح بزاده الذي هو مكفولٌ بهذا الظلام، وما أروع الصورة حين تتلبس المحسوس والمشهد العظيم، من ثقافتنا العربية الأصيلة، فقوّة الخيل ووفاؤها لصاحبها مضمونة، حتى في أشد الأيام سواداً أو حلكة أو في أسوأ الظروف وأقساها.إنّ معرفة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لكيد الليالي وهزلها وجدها، هي معرفة عظيمة تظهر إحاطته بالبشر وتغيّر النفوس وتبدّل الأحوال، وهي لا تكون إلا لأصحاب البصائر ذوي الأفعال العظيمة، المجربين الذين وقفوا على الهين والعسير من الأيام وخبروها خبرة تعطيهم الحق والقوّة في أن يكون حكمهم على الأمور حكماً موضوعياً صادقاً، فهل الليالي تكيد؟!.. في الواقع نعم!.. ولذلك فقد طابق التعبير مقتضى الحالة، حالة الغدر والمكر وتغيّر الظروف والأمان، لكنْ، هيهات!.. فلدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عدّة لكل ذلك من وحي معرفته وخبرته واستبطانه للأيام والبشر وتصريف الدهر.

هذا وإنّ مصيبة بني البشر هي في اصطيادهم في الماء (المتعكّر)، وهي صورة فاضحة لصنف من الناس اعتادوا أن يستفيدوا من الظرف ويستغلوه لصالح مآربهم وأحلامهم الصغيرة وطموحاتهم التي لا تخفى على صاحب العين المبصرة والقلب البصير، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والمعنى القوي تظهره الصورة القوية، من خلال الصيد في الماء (المعكّر)، فالصيد يحيلنا إلى بواطن وأدغال النفس البشرية غير الصافية، النفس المريضة التي تصطاد بالظرف وتستغلّه، وتلك لعمري كبيرة ووقعها ليس هيّناً على أصحاب النفوس الكبيرة، النفوس التي لم تعتد إلا على البذل والعطاء والتسامح ومنح المخطئ الفرصة لأن يتوب، لكنْ، تظل النفس المريضة في مكرها وغيّها سادرة لا تستجيب، بل إنّ غرابة منطقها التي لا تنطلي على العقلاء تظل واضحة على الرغم من كلّ الحجج الواهية حين التبرير أو الدفاع عن النفس، لأن هذا الصنف من بني البشر لم يسلم أحد من أذاه بالأمس واليوم وغداً، فهي خبرة لدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في إيراده أن الرسول صلى الله عليه وسلم والناس من بعد قد تأذوا أكبر الأذى من صنف الناس هذا، فليس غريباً إذن أن يغلب الطبع التطبع ويبقى الناس ماضين في ما جبلوا عليه من مكر ودعاء وأذى يسببونه للناس.

ومع كلّ ذلك، يجيء الجواب الشافي الكافي الوافي من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حين يعرض عن كل المكر والخداع، ويترك (أهل الردى) في غيّهم، لا يجادلهم، بل يسير كما هي عادته دائماً، شغوفاً بالمجد وطلبه، عالياً في مقامه، منشغلاً عن الصغار بالكبار من الأمور، ولذلك فإنّ تعبير الانشغال بالمجد عن الأمور التافهة هو تعبير صادم وقوي جداً، ليبقى الكبار كباراً، في حين يظل الصنف الماكر من الناس منشغلاً بالتسلق والاصطياد في الماء المتعكّر الذي أشارت إليه القصيدة وفضحته على الناس.

وتتأكّد هذه القوة حين تعزى إلى تحالف الكبار، وتآلفهم معاً في مواجهة الشديد من الأمور والعسيرات من الشدائد، إذ يحيل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هذه القوة إلى أنه يتعاضد دائماً مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، فهو العضد والرفيق ومن كان عضده محمد بن زايد فلن يهمه أحد، وهو تأكيد لمتانة الموقف وقوّة الصف، فـ (أبو خالد) الشهم الذي يحمي الدولة بعزمه، لديه سيوف المعالي المرهفات الحد، كدليل على القوة والمنعة والعزة، وما أجمل التعبير بسيوف المعالي الماضية الجاهزة لأي ظرف!..

إنها السيوف التي تقطع وهي مغمدة في بيوتها (أغمادها)، فكيف بها إن هي سُلّتْ لأمر ما؟!... صورة قوية ومرعبة تضعنا بوضع الدولة المنيعة التي تهابها الدول وتحسب حسابها في كلّ وقتٍ وآن.

كما أنها (الأجناد) التي لا تُعد، والتي تهيأت دائماً لرد المعتدي، فهو أهلٌ للبطولة، لا يقترب من حماه أحد أو يناله بسوء، ولذلك فهو مصدر اعتزاز وافتخار دائماً، وهو من يحل كلّ الأمور، وهو صاحب الرأي السديد والحكمة البالغة في كل الأحوال.

القصيدة لسان حال الكريم المتسامح أمام صنوف الغدر والاصطياد في الماء غير الصافي، وهي بعض زفرات بن راشد تجاه مواقف يأسف لها ويراها أصغر من أن ينشغل بها، خصوصاً وهو المنشغل دائماً بالمجد والمعالي، وذلك ما عرفه عليه الناس من قبل ومن بعد.

الـمَجدْ لأهْـلِهْ ولا يـهمِّهْ سـليلْ المَجدْ ** إذا تــطـايـرْ غــبــارْ ولامَــــسْ إنـعـولِـهْ

وعـنـدي خـيـارْ الـرِّمَكْ إذا الـلِّقا يـشتَدْ ** إمـضَـمِّـرَهْ وجــاهـزهْ لـلـعـزْ مـشـكـولِهْ

أسـري إذا الـليلْ الأظـلَمْ داجنٍ مسوَدْ ** ولـلـذيبْ سـريِـهْ بـظـفرْ ونـابْ مـكفولِهْ

وآعَــرفْ كـيـدْ الـلـيالي وهَـزلِها والـجَدْ ** بـصـير عــارفْ زمـانـي مـجـرِّبْ إفـعولِهْ

وآعَــرفْ مــنْ فـي الـمعكِّرْ دومْ تـتصيِّدْ ** وتــقـولْ أشــيـا غـريـبهْ غـيـرْ مـعـقولِهْ

مـاحَـدْ سـلَـمْ مـنْ أذاهـمْ كِـلْ حَـدٍّ بَـدْ ** حـتَّىَ الـنِّبي والصَّحابَهْ وناسْ مسؤولِهْ

تـركـتْ أهــلِ الــرِّدا فــي غـيِّـها تـمتَدْ ** ونفسي بكسبْ العلا والمجدْ مشغولِهْ

ومـنْ كـانْ عـضدهْ مـحمدْ مـايهمِّهْ حَـدْ ** بـوخالدْ الـشَّهمْ حـامي بـعَزمِهْ الـدُّولهْ

عـنده سـيوفْ الـمعالي مـرهفاتْ الحَدْ ** فَ أغـمادها قـاطعِهْ يـا كـيفْ مـسلولِهْ

وعـنـده لــرَدْ الـعـدا لأجـنـادْ مــا تـنعَدْ ** أهــلِ الـبـطولِهْ حـمـاهمْ مـاحـدْ يـنولِهْ

عـلـيـهْ دوم إعـتـمادي دايــم بــلا عــد ** ويـحـل أصـعب الأمـور بـيسر وسـهوله