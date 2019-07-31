سيف بن زايد يعزي في وفاة حربي هلال الخييلي

العين (وام) قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مساء أمس، واجب العزاء إلى هلال حربي هلال الخييلي، وإخوانه في وفاة والدهم، رحمه الله.

كما قدم العزاء إلى جانب سموه، معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان.

وعبر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان -خلال زيارتهما مجلس العزاء في منطقة زاخر بمدينة العين- عن خالص تعازيهما ومواساتهما إلى أسرة وأبناء الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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