محمد بن زايد يبحث ووزير الاقتصاد الماليزي فتح آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي

كوالالمبور (وام) استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في مقر إقامته في كوالالمبور، معالي محمد أزمين علي، وزير الاقتصاد في ماليزيا، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها سموه حالياً إلى ماليزيا الصديقة.

وبحث سموه والوزير محمد أزمين علي، علاقات التعاون الثنائي بين دولة الإمارات وماليزيا وإمكانات تعزيزها في مختلف الجوانب، خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وفتح آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي والعمل المشترك.

كما استعرضا عدداً من القضايا والموضوعات التي تهم البلدين، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

حضر اللقاء، معالي علي بن حماد الشامسي، نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومحمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وخالد غانم الغيث، سفير الدولة لدى ماليزيا، وسلطان راشد الشامسي، مدير تنفيذي في ديوان ولي عهد أبوظبي.

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