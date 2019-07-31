الحكم في "فيديو التنمر" 6 أغسطس

السيد حسن (كلباء) حجزت محكمة جنح كلباء القضية المعروفة إعلامياً بـ «فيديو التنمر» للحكم في جلسة 6 أغسطس المقبل مع الإبقاء على المتهمين مكفلين على ذمة القضية.

وكانت المحكمة عقدت جلستها برئاسة المستشار الأمين عبدالله فقير، وبحضور المستشار عبدالله الوالي، وكيل نيابة كلباء، وبحضور محمد عتيق، أمين السر العام لنيابة كلباء الكلية.

وبدأت أحداث القضية التي تفاعل معها الرأي العام بالدولة، مع نشر فيديو على قنوات التواصل الاجتماعي عبر شبكة الإنترنت، يظهر تنمر طلاب قاصرين بالاعتداء على طفل من أصحاب الهمم بالضرب والقذف والسب، ما أثار هذا المشهد الرأي العام، وقيام ولي أمر الطفل القاصر بتقديم بلاغ إلى نيابة كلباء، اتهم فيه الطلاب بالاعتداء على نجله بالضرب والقذف والسب، مستغلين إعاقته البصرية وصغر سنه.

واعترف جميع المتهمين في القضية وعددهم 4 طلاب بما ارتكبوه من جُرم في حق الضحية، وتم إيداعهم دار رعاية الأحداث بالشارقة على ذمة القضية، ثم تم تكفيلهم حرصاً على مصلحتهم الدراسية ولحين إصدار الحكم في القضية، ولم تفلح محاولات الصلح بين الطرفين، وتمسك ولي أمر الضحية بحقه القانوني.

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