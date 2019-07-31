"المنازل آمنة" في رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد) أطلقت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة متمثلة بإدارة الإعلام والعلاقات العامة بالتعاون مع إدارة التحريات والمباحث الجنائية، حملة توعوية لمكافحة الجريمة خلال فصل الصيف، وتزامناً مع موسم العطلات والسفر للخارج تحت شعار: «المنازل الآمنة في الصيف» بهدف التوعية وتعريف الجمهور بالمخاطر التي تترتب على عدم تأمين المنازل خلال فترة الصيف وموسم الإجازات والرحلات العائلية. ودشن العميد عبد الله خميس الحديدي، قائد عام شرطة رأس الخيمة بالإنابة، بحضور العقيد أحمد سعيد المنصوري، مدير عام العمليات الشرطية بالإنابة، والعقيد قضيب عبد الله الزعابي، مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالإنابة، حملة «المنازل الآمنة في الصيف» عبر الحسابات الإلكترونية الرسمية للقيادة.

وأكد العميد عبد الله الحديدي، أن هذه الحملة التي تطلقها شرطة رأس الخيمة سنوياً خلال موسم الصيف والعطلات، تأتي استكمالاً وتماشياً للحملات التي تؤكدها وزارة الداخلية، ضمن رؤيتها ورسالتها وأهدافها الاستراتيجية على مدار العام للحد من الظواهر السلبية وحماية المجتمع.

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