أبوظبي (الاتحاد) ناقشت لجنة تطوير الخدمات الحكومية بشرطة أبوظبي في اجتماعها برئاسة اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، سبل تطوير وتحسين الخدمات الإلكترونية والذكية والابتكار في تقديمها للمتعاملين عبر المنصات الذكية.

وأكد مدير عام شرطة أبوظبي، رئيس فريق لجنة تطوير الخدمات الحكومية والذكاء الاصطناعي، الحرص على مواصلة تطوير الخدمات على مدار الساعة في إطار تمكين المتعاملين من إنجاز معاملاتهم المختلفة بطرق بسيطة وذكية.

ولفت إلى اهتمام شرطة أبوظبي تحسين مؤشرات الرضا بتلك الخدمات التي تخضع لعملية تطور مستمر يواكب مثيلاتها في الدول المتقدمة باعتماد أفضل المبادرات والاستراتيجيات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة أبوظبي تناقش تطوير الخدمات الإلكترونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.