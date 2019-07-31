رأس الخيمة (الاتحاد) أعلنت شركتا ستيفن روك وموانئ رأس الخيمة توفير 50 وظيفة متنوعة للمواطنين خلال معرض توظيف أقامته الشركتان لمدة يوم واحد بالتعاون مع مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة ودائرة الموارد البشرية.

ودعت دائرة الموارد البشرية برأس الخيمة، متمثلة بإدارة التوطين والمواهب الوظيفية ضمن مبادرة «بوابتي إلى العمل» المواطنين والمواطنات الباحثين عن العمل، إلى التسجيل لحضور فعالية اليوم المفتوح للتوظيف.

واستقطب هذا الحدث الذي أقيم في ميناء الرحلات البحرية الجديد في ميناء رأس الخيمة المئات من طلبات التوظيف من قبل المواطنين الباحثين عن فرص عمل واعدة.

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كانت هذه تفاصيل خبر "ستيفن روك" و"موانئ رأس الخيمة" تعلنان عن 50 شاغراً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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