140 فرصة عمل في "الأيام المفتوحة"

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)

أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بأن المواطنين الباحثين عن العمل يمكنهم حضور فعاليات اليوم المفتوح للتوظيف في مختلف إمارات الدولة التي تقام اليوم وغداً للتقدم لنحو 140 شاغراً وظيفياً وفرص تدريبية للطلاب على مستوى الدولة، داعية الطلاب المواطنين للتسجيل في تطبيق «وجهني» للاستفادة من فرص التدريب الوظيفية خلال أشهر الصيف.

وتعقد الوزارة اليوم المفتوح للتوظيف، اليوم، في إمارة أبوظبي لإجراء مقابلات فورية لاختيار المواطنين المناسبين لنحو 35 شاغراً وظيفياً في قطاعات اقتصادية حيوية بأبوظبي، وذلك في مركز سعادة المتعاملين بمنطقة المصفح.

وذكرت الوزارة أن اليوم المفتوح في أبوظبي يشمل عرض أربع شركات ومنشآت خاصة هي شركة الهدف للإنشاءات الهندسية، ومستشفى الواحة، وشركة شيرمن وسترلنغ، وسوتون للإدارة والاستشارات، وكيه إن إنترناشيونال للهندسة والتصميم، بحيث تقدم وظائف شاغرة لتخصصات المحلل المالي ومديري مواقع صحة وسلامة البيئة، وضباط موارد بشرية، ومديري مواقع إنشاءات، ومدير وحدة عقود واختصاصي بيئة ومستشار قانوني ومهندس ضمان جودة وأطباء استشاريين وطبيب أطفال ومعالج نطق وممرضات ومديرين سلاسل توريدات ومبرمج عيادات خارجية ومحللي بيانات ومهندسي كهرباء ومهندسي مدني.

وأشارت الوزارة إلى أن الشركات تشترط أن يكون المتقدمون لإجراء المقابلات لشغل الشواغر الوظيفية، حاصلين على شهادات البكالوريوس في التحليل المالي والصحة والسلامة البيئية والموارد البشرية والهندسة والقانون، وشهادات الماجستير في طب الأطفال والهندسة الميكانيكية والمدنية والكهرباء.

تطبيق وجهني

كما دعت الوزارة الطلبة المواطنين الباحثين عن فرص التدريب الوظيفي إلى حضور اليوم المفتوح للتدريب الصيفي، المقرر عقده غداً، والمخصص لطلاب الجامعات والمدارس في إمارات أبوظبي والشارقة ودبي ورأس الخيمة والفجيرة في مبنى الوزارة، للاستفادة من 59 فرصة للتدريب الوظيفي في مجال الحسابات والإدارة في قطاع الطيران والضيافة والمبيعات والهندسة المدنية والمعمارية والاستشارات الضريبية وإدارة العقارات والممتلكات والتي تقدمها مجموعة شركات الأفق بالفجيرة بالتعاون مع معهد دبي العقاري.

وتعقد الوزارة فعالية اليوم المفتوح لإجراء مقابلات عمل فورية لنحو 45 شاغراً وظيفياً في قطاعات اقتصادية مختلفة، الذي يعقد اليوم في إمارة دبي بمركز سعادة المتعاملين بديوان الوزارة، حيث تشمل الشواغر مختلف المؤهلات الدراسية من دبلوم وبكالوريوس وماجستير لشغل وظائف أمين أرشيف ومحاسبين ومهندسين وخدمة عملاء ومحلل ائتمان واختصاصي موارد بشرية ومدير مالي ومدير عام.

وتضيف الوزارة أن فعالية أخرى من الأيام المفتوحة، المقرر عقدها الثلاثاء 6 أغسطس المقبل، في مركز سعادة المتعاملين في مقر الوزارة بدبي، بهدف تقديم التعريف بالدبلوم العقاري الإماراتي الذي يمكن الحصول عليه في مدة 17 يوماً فقط للحصول على الدبلوم المتخصص في إدارة العقارات، وذلك بالتعاون مع معهد دبي للعقارات، ويشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة وألا يقل عمره عن 21 عاماً.