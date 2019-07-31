2000 وظيفة في الكهرباء والطاقة

دبي (الاتحاد)

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين مسرعات جديدة للتوطين النوعي بالشراكة مع وزارة الطاقة والصناعة تستهدف توفير 2000 فرصة وظيفية في قطاعي الكهرباء والطاقة بواقع ألف لكل منهما خلال مائة يوم للمواطنين والمواطنات.

جاء ذلك خلال لقاء عقد مؤخراً في مقر المسرعات الحكومية في دبي، بحضور معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والصناعة، ومعالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، وعدد من المسؤولين في الوزارتين، وممثلين عن العديد من المؤسسات والشركات العاملة في قطاعي الكهرباء والطاقة.

وقال معالي سهيل بن محمد المزروعي: إن ملف التوطين له أولوية كبرى لدى حكومة الإمارات، ويتم متابعته مباشرة من قبل القيادة الرشيدة، داعياً جميع الهيئات والشركات المعنية في قطاعي الكهرباء والطاقة التفاعل مع المبادرة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتوطين، من أجل تحقيق مستهدفات تحدي تسريع التوطين النوعي عبر تكثيف الجهود والتعاون المشترك لتوظيف المواطنين في المهن ذات القيمة المضافة بالقطاعات المستهدفة التي تتميز بكونها من القطاعات الاقتصادية الحيوية والاستراتيجية والتي تدعم جهود دولة الإمارات في تحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه، قال معالي ناصر بن ثاني الهاملي: «نهدف لرفع نسبة التوطين في القطاع الخاص إلى 5 في المائة بحلول عام 2021 وبالشكل الذي يترجم توجيهات القيادة الرشيدة».

وأضاف: «إن تسريع التوطين في قطاعي الكهرباء والطاقة من شأنه توفير الفرص الوظيفية الجاذبة للموارد البشرية الوطنية ورفد هذين القطاعين بالكفاءات الوطنية القادرة على قيادة هذين القطاعين اللذين يشهدان تنمية متسارعة».

وأكد معاليه أن تطبيق منهجية أيام التوظيف المفتوحة أثبتت فاعليتها وكفاءتها في استقطاب الباحثين عن العمل لإجراء المقابلات الوظيفية المباشرة مع الشركات التي تشارك في هذه الأيام، وبالتالي تعزيز فرص الحصول على الوظيفة سواء من خلال عروض أو عقود العمل التي تبرم مباشرة بين المواطن والشركة المعنية. ومن المقرر أن ينطلق أول الأيام المفتوحة للتوظيف في قطاعي الكهرباء والطاقة خلال شهر سبتمبر المقبل.

وشهد اللقاء استعراض خدمات التوطين التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتوطين ومن بينها نادي شركاء التوطين الذي يقدم لأعضائه من الشركات امتيازات حصرية تقديراً لمساهمتهم في جهود التوطين.