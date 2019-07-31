انطلاق سوق الجمعة في "الجبيل"

الشارقة (الاتحاد) أعلنت إدارة سوق الجبيل بالشارقة، إطلاق سوق الجمعة الأسبوعي الذي يفتح أبوابه للجمهور من الخميس إلى السبت، من الساعة 10 صباحاً حتى 10 مساءً، على أن يغلق خلال فترة صلاة الجمعة.

ويضم السوق هذا العام العديد من أكشاك الطعام والمشروبات مع تشكيلة واسعة من الأكلات الشعبية والعصائر الطازجة والعسل والحلويات والمثلجات للاختيار من بينها، إضافة إلى بعض المواد التموينية للتخزين.

ويحظى سوق الجبيل، أكبر سوق للمنتجات الطازجة في دولة الإمارات بموقع استراتيجي بالقرب من السوق المركزي في الشارقة، ويوفر تجربة تسوق رائعة للمواطنين والمقيمين والسياح في الشارقة، وينظم السوق مزاداً داخلياً للأسماك، هو الوحيد في الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

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