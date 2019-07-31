ورشة تدريب على نظام الاستجابة للأزمات

دبي (الاتحاد) نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مؤخراً في ديوانها بدبي، ورشة تدريبية لمدة 3 أيام، على نظام الاستجابة للأزمات وحالات الطوارئ، بالتنسيق مع مؤسسة الإمارات للشباب «ساند»، بمشاركة موظفين من جميع المناطق الطبية، وذلك في إطار التحديث الدوري للخطط والبرامج الموضوعة لتعزيز جاهزية ومرونة مؤسسات الوزارة في مواجهة المخاطر، وتطوير ورفع فاعلية وكفاءة العمليات الرئيسية في إدارة الأزمات والكوارث، ونشر الوعي لدى موظفي الوزارة عند التعامل مع الأزمات والطوارئ.

وتهدف الورشة إلى تدريب الموظفين على الاستعداد الأساسي لحالات الطوارئ وتعزيز السلامة، ونشر متطوعين مُعتمدين للاستجابة عند الحاجة، وتنظيم وتدشين حملات التوعية بالسلامة، بالإضافة إلى الاستجابة للأزمات والكوارث الدولية واسعة النطاق، ودعم المنظمات القائمة المنوطة بالاستجابة لحالات الطوارئ.

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