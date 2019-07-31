تدريب المتطوعين في "انتخابات الوطني 2019" 20 أغسطس

ناصر الجابري (أبوظبي)

يبدأ البرنامج التدريبي لتأهيل المتطوعين المشاركين في تنظيم انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في الـ 20 من أغسطس المقبل، عبر مجموعة من ورش العمل التدريبية التي تهدف إلى تعزيز المعرفة العامة حول آلية العمل في مراكز الانتخاب وتقديم الجوانب اللازمة لإنجاح الاستحقاق الانتخابي في أكتوبر المقبل.

ويشمل البرنامج التدريبي تنظيم اللجنة الوطنية للانتخابات لورش العمل في 11 مدينة بالدولة تتمثل في أبوظبي والعين والظفرة ومدينة زايد وغياثي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، حيث ينقسم البرنامج التدريبي إلى ورش عمل تبدأ من الثامنة والنصف صباحاً وحتى الثانية مساء، وورش أخرى تنطلق من الساعة الـ3 والنصف مساء وحتى الـ9 مساء من قبل محاضرين متخصصين.

ويعد اجتياز البرنامج التدريبي بنجاح أحد الشروط التي أعلنتها اللجنة الوطنية للانتخابات لقبول المتطوعين في المراكز الانتخابية، حيث تعقد الورش حتى 12 من سبتمبر ومن ثم سيتم إبلاغ المعتمدة طلباتهم بموقع المركز الانتخابي الذي يتم فيه التطوع بناء على رأي اللجنة المختصة لمراجعة طلبات التطوع وحصرها وفقاًَ لاحتياجات مراكز الاقتراع ضمن مختلف الاختصاصات التنظيمية والفنية والإدارية والإعلامية.

ويتضمن المنهج التدريبي معلومات حول برنامج صاحب السمو رئيس الدولة للتمكين السياسي وأهدافه ومنجزاته، والتطور المستمر للانتخابات منذ الدورة الأولى في عام 2006 وتضاعف أعداد الهيئات الانتخابية، إضافة إلى دور المجلس الوطني الاتحادي وتاريخه وصلاحياته الدستورية وآلية عمله المتبعة، كما سيتم التطرق إلى مهارات العمل في المراكز الانتخابية والأطر القانونية المنظمة للعملية الانتخابية ومهارات التعامل مع الجمهور والتعريف بنظم التصويت المتبعة والتحقق من هوية الناخبين، وكيفية التصرف في مختلف المواقف المتوقع حدوثها خلال وجود أعضاء الهيئات الانتخابية للتصويت في يوم الانتخاب، بما يؤدي إلى ضمان تمتع المتطوع بالكفاءة اللازمة للتصرف في المراكز.

وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أن منح الفرصة للمواطنين للمشاركة تطوعاً في تنظيم الانتخابات، يعد إيماناً منها بقدرات وطاقات الشباب من أبناء الإمارات بهدف المساهمة في صناعة مستقبل الدولة وإنجاح الحدث الوطني واكتساب الخبرات الشخصية الضرورية والتي تنعكس إيجاباً على مهارات المتطوعين وكفاءتهم العلمية والوظيفية، كما يعد استكمالاً لجهود اللجنة المتواصلة التي بدأت في الاستحقاقات الانتخابية الماضية عبر تعزيز حضور الشباب في إدارة العملية الانتخابية.

وشهدت الأيام الماضية منذ إطلاق التسجيل في بداية يونيو الماضي وحتى يوم أمس، مشاركة واسعة من قبل الشباب الراغبين في التطوع للتسجيل في الفرص التطوعية المقدمة في مراكز الانتخاب عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للجنة خاصة من طلبة الجامعات.