45 ورشة لـ"أقدر" حول التنمر والمواطنة

أبوظبي (الاتحاد) يشارك برنامج خليفة للتمكين «أقدر» بـ 45 ورشة عمل ضمن فعاليات الأكاديمية الصيفية للشباب التي تنظمها المؤسسة الاتحادية للشباب في إمارات الدولة كافة. وقال العقيد عبد الرحمن المنصوري، المنسق العام لبرنامج خليفة للتمكين: «تهدف المشاركة إلى المساهمة في تمكين أفراد المجتمع من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل آمن وإيجابي، وكذلك التوعية للحد من (التنمر) عبر شرح مخاطر هذا السلوك الخاطئ من الناحية القانونية والمجتمعية والنفسية، وكيفية التخلص من هذا السلوك الخاطئ وأساليب الوقاية منه». وأوضح المقدم سالم صقر، نائب المنسق العام للبرنامج أن المشاركة تنوعت بين ورش للتوعية حول التنمر، وكذلك طرق الاستخدام السليم لوسائل التواصل الاجتماعي.

وأطلق برنامج خليفة للتمكين أقدر مبادرة سايبر سي 3 وهي الأولى من نوعها. وتنوعت عناوين الورش التي يقدمها البرنامج بين شبكات التواصل الاجتماعي بين الحرية والمسؤولية والتسامح في العالم الرقمي، وسبل معالجة التنمر وتوضيح التنمر الإلكتروني.

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