"التثقيف الصحي" تطلق حملة صحة وسياحة

آمنة النعيمي (الشارقة)

أطلقت إدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة أمس، الدورة السادسة من حملة «صحة وسياحة»، والتي تستمر فعالياتها طيلة شهر أغسطس.

وتعد الحملة إحدى مبادرات إدارة التثقيف الصحي التي تهدف إلى التعاون والمشاركة المجتمعية بين مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية للترويج عن المواقع السياحية في الإمارة وضواحيها وما تقدم من خدمات تسهل على المجتمع اتباع سلوكيات صحية. وأكدت إيمان سيف مدير إدارة التثقيف الصحي، خلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر المجلس الأعلى لشؤون الأسرة أن الحملة تأتي انسجاماً مع الرؤية الكريمة لقرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، لرفع مستوى الوعي الصحي لدى المواطنين والمقيمين والسياح في إمارة الشارقة، وتسليط الضوء على المواقع السياحية الفريدة فيها.

وأشارت إلى أن «صحة وسياحة» باتت إحدى أهم الحملات التوعوية والتثقيفية، والتي تكمن أهميتها في كونها أول حملة إلكترونية في العالم تجمع التوعية الصحية والترويج السياحي، لافتة إلى أنها اكتست هذا العام بشعار جديد يأتي تماشياً مع ما أوصت به منظمة الصحة العالمية بتناول ما لا يقل عن 400 جرام من الفواكه والخضراوات يومياً، للتقليل من مخاطر حدوث مشاكل صحية، كأمراض القلب والسكتة الدماغية وبعض أنواع السرطان.

وأكدت ميسون حسن الحوسني، مدير إدارة الإعلام في هيئة الإنماء التجاري والسياحي حرص الهيئة على رعاية هذا الحدث، انطلاقاً من الإيمان بأهمية دعم وتعزيز تبني نمط حياة صحي في مختلف المواقع السياحية، لافتة إلى أن إمارة الشارقة تعد وجهة سياحية فضلى لدى العائلات لما تتمتع به من عوامل ومقومات جذب سياحي متنوعة. من جهتها، ثمنت جمعية الشارقة التعاونية دور إدارة التثقيف الصحي على تنظيم الحملة، وأوضحت أن مشاركتهم في الحملة تأتي من منطلق الحرص على خدمة المجتمع بهيئاته ومؤسساته كافة، حيث ستعمل الجمعية على الترويج للحملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها، والتي تحظى بمتابعة واسعة من قبل سكان إمارة الشارقة، إلى جانب فروعها الـ33 المنتشرة في الإمارة، والتي تشهد إقبالاً كبيراً من قبل المتسوقين يومياً، فضلاً عن وضع الملصقات التوعوية في أقسام الخضراوات والفواكه، والتي توضح للمتسوقين الفوائد الغذائية من الحصص اليومية للخضراوات والفواكه. و قدمت إيمان تركي رئيس قسم البرامج الخاصة في إدارة التثقيف الصحي، شرحاً تفصيلياً عن أهداف وبرنامج الحملة، موضحة أن بإمكان الجميع التعرف إلى أهداف حملة صحة وسياحة 2019، من خلال الوسم 5aday #5_في_اليوم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بإدارة التثقيف الصحي في إنستغرام وتويتر، واستكشاف المواقع السياحية في الإمارة.