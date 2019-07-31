الامارات | بلدية أبوظبي تزيل 34 بناء مهملاً وتردم 71 بئراً مهجورة

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية أبوظبي تزيل 34 بناء مهملاً وتردم 71 بئراً مهجورة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت بلدية مدينة أبوظبي بأنها نفذت أعمال هدم وإزالة 34 بناء مهجوراً، وإزالة 289 مشوهاً للمظهر العام، وردم 71 بئراً مهجورة، خلال النصف الأول من العام الجاري.

ودعت البلدية، من خلال قطاع البنية التحتية وأصول البلدية، جميع ملاك البنايات المهجورة والمهملة في أبوظبي وضواحيها، إلى أهمية اتخاذ الإجراءات التصحيحية بشأن هذه المباني، والتعاون مع البلدية والجهات المختصة لتسوية أوضاع المباني، كونها تسهم في تشويه المظهر العام للمدينة، بالإضافة إلى خطرها المتمثل في تلويث البيئة والتسبب في إزعاج السكان، وكونها مصدراً للأخطار الصحية وتهدد سلامة سكان ومرتادي المدينة.

وتأتي هذه الدعوة تجسيداً لسعي البلدية نحو تحقيق رؤيتها في تنمية مستدامة بمعايير ذات جودة عالية، والحفاظ على المعايير البيئية.

وأشارت إلى إنجاز قطاع البنية التحتية وأصول البلدية، خلال النصف الأول من العام الجاري، العديد من الأعمال التي من شأنها المحافظة على المظهر العام لمدينة أبوظبي، من خلال مشروعات بلغت كلفتها مليونين و700 ألف درهم، شملت مختلف المناطق ضمن حدود بلدية مدينة أبوظبي، حيث تم على إثرها تنفيذ أعمال هدم وإزالة 34 بناء مهجوراً، وإزالة 289 مشوّهاً للمظهر العام، وردم 71 بئراً مهجورة، وفقاً لمتطلبات هيئة البيئة في إمارة أبوظبي، وكذلك تنفيذ تسعة من الأحكام القضائية لإزالة المخالفات.