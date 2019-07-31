الامارات | 2000 وظيفة للمواطنين في «الكهرباء» و«الطاقة» خلال 100 يوم

شكرا لقرائتكم خبر عن 2000 وظيفة للمواطنين في «الكهرباء» و«الطاقة» خلال 100 يوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين مسرعات جديدة للتوطين النوعي، تستهدف توفير 1000 فرصة وظيفية في قطاع الكهرباء، و1000 فرصة وظيفية في قطاع الطاقة، خلال 100 يوم للمواطنين والمواطنات، وذلك بالشراكة مع وزارة الطاقة والصناعة.

جاء ذلك خلال لقاء عقد أخيراً في مقر المسرعات الحكومية في دبي، بحضور وزير الطاقة والصناعة، سهيل بن محمد المزروعي، ووزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، وعدد من المسؤولين في الوزارتين، وممثلي مؤسسات وشركات عاملة في قطاعي الكهرباء والطاقة.

وقال المزروعي إن قطاع الطاقة في الإمارات من القطاعات المهمة والحيوية التي شهدت تطورات ملحوظة خلال العقود الأخيرة، حيث لعبت الإمارات دوراً محورياً على خريطة الطاقة العالمية، من خلال صدارتها في إعداد وإطلاق الاستراتيجيات المتخصصة، والمبادرات والفعاليات التي تنظمها وترعاها وتتبناها محلياً وعالمياً، وتحقيقها مراكز متقدمة في تقارير التنافسية العالمية.

وأكد أن ملف التوطين له أولوية كبرى لدى الحكومة، وتتم متابعته مباشرة من قبل القيادة، مشيراً إلى أن الدولة تسعى إلى تأهيل جيل متميز من الموارد البشرية المواطنة، من خلال عقد اتفاقات وشراكات دولية لتبني أفضل الممارسات، وتنظيم دورات تدريبية متخصصة لتعزيز قدراتهم العملية وتمكينهم لشغل وتبوؤ مناصب قيادية وتخصصية مختلفة.

ودعا المزروعي جميع الهيئات والشركات المعنية في قطاعي الكهرباء والطاقة إلى التفاعل مع المبادرة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتوطين، لتحقيق مستهدفات تحدي تسريع التوطين النوعي، من خلال تكثيف الجهود والتعاون المشترك لتوظيف المواطنين في المهن ذات القيمة المضافة بالقطاعات المستهدفة، التي تتميز بكونها من القطاعات الاقتصادية الحيوية والاستراتيجية، التي تدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه، قال الهاملي إن إطلاق المسرعات الجديدة في قطاعي الكهرباء والطاقة يأتي تنفيذاً لمنهجية التوطين التي تستهدف تسريع التوطين النوعي في قطاعات اقتصادية مستهدفة، وذلك في إطار السعي نحو تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية برفع نسبة التوطين في القطاع الخاص إلى 5% بحلول 2021.

وأكد أن استهداف قطاعي الكهرباء والطاقة جاء نظراً لأهمية هذين القطاعين اللذين يعتبران من القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية والحيوية التي تتميز بقدرتها على استحداث الوظائف المتنوعة التي تلبي تطلعات الباحثين عن العمل من حيث الحوافز والامتيازات والاستقرار الوظيفي.

وأضاف أن تسريع التوطين في قطاعي الكهرباء والطاقة من شأنه توفير الفرص الوظيفية الجاذبة للموارد البشرية الوطنية، ورفد هذين القطاعين بالكفاءات الوطنية القادرة على قيادة هذين القطاعين اللذين يشهدان تنمية متسارعة.

وأكد أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تحقيق مستهدفات التوطين النوعي في قطاعي الكهرباء والطاقة، وذلك من خلال توفير واستحداث الوظائف ذات القيمة المضافة.

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وأوضح أنه سيتم خلال فترة تسريع التوطين النوعي في القطاعين تطبيق منهجية أيام التوظيف المفتوحة، التي أثبتت فاعليتها وكفاءتها في استقطاب الباحثين عن العمل لإجراء المقابلات الوظيفية المباشرة مع الشركات المشاركة، وبالتالي تعزيز فرص الحصول على الوظيفة، سواء من خلال عروض أو عقود العمل التي تبرم مباشرة بين المواطن والشركة المعنية.

ومن المقرر أن ينطلق أول الأيام المفتوحة للتوظيف في قطاعي الكهرباء والطاقة خلال سبتمبر المقبل.

وشهد اللقاء استعراض خدمات التوطين التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومن بينها نادي شركاء التوطين الذي يقدم لأعضائه من الشركات امتيازات حصرية، تقديراً لمساهمتهم في جهود التوطين.

وتأتي مبادرة تسريع التوطين النوعي في قطاعي الكهرباء والطاقة بعد أن تم تطبيق هذه المبادرة الاستراتيجية على فترات سابقة في قطاعات الطيران والنقل والاتصالات والتكنولوجيا والتطوير العقاري ومراكز الخدمة والقطاعات المالية والمصرفية والتأمين والتجزئة والسياحة، فضلاً عن تسريع التوطين النوعي في منطقة الظفرة، ولمن أتموا الخدمة الوطنية، وذلك بالتعاون بين وزارة الموارد البشرية والتوطين وشركائها في القطاعين الحكومي والخاص والمناطق الحرة.

50 وظيفة في «ستيفن روك» وموانئ رأس الخيمة

أعلنت شركتا ستيفن روك، وموانئ رأس الخيمة، عن توفير 50 وظيفة متنوعة للمواطنين خلال معرض توظيف أقامته الشركتان لمدة يوم واحد، بالتعاون مع مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، ودائرة الموارد البشرية.

واستقطب اليوم المفتوح، الذي أقيم في ميناء الرحلات البحرية الجديد في ميناء رأس الخيمة، مئات من طلبات التوظيف من قبل المواطنين الباحثين عن فرص عمل واعدة.

وقدم المرشحون المحتملون سيرهم الذاتية لشغل وظائف متعددة، حيث شملت الوظائف مهندسين وفنيين بحريين ومحاسبين ومسؤولي خدمة حركة السفن وغيرها.

وستتواصل الشركتان مع أصحاب الطلبات المقبولة لإجراء المقابلات الشخصية حتى يتم تحديد المرشحين الناجحين لنيل الوظائف.

ويعتبر معرض الوظائف جزءاً من جهود رأس الخيمة المستمرة لتوفير فرص عمل واعدة لأفراد المجتمع المحلي. رأس الخيمة ـ الإمارات اليوم