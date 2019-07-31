الامارات | 31 مركز دعم مدرسي في أبوظبي يستقبل طلبة «تمكين»

شكرا لقرائتكم خبر عن 31 مركز دعم مدرسي في أبوظبي يستقبل طلبة «تمكين» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلق التدريب لطلبة الصفوف من الرابع إلى الثاني عشر الراسبين في ثلاث مواد فأقل، المسجلين في برنامج «تمكين»، في 31 مركزاً من مراكز الدعم المدرسي في إمارة أبوظبي، موزعة على أبوظبي والظفرة والعين، بهدف تأهيلهم لاجتياز اختبارات الدور الثاني.

وأفادت وزارة التربية والتعليم بأن البرنامج يتيح فرصة الاستفادة من المحتوى التعليمي الرقمي الذي تقدمه إلكترونياً للطلبة، ويتضمن تدريبات وأسئلة ومقاطع مصورة تمكن الطلبة من خوض امتحان الإعادة المقرر عقده مطلع سبتمبر المقبل.

وأوضحت في تغريدات على «تويتر» أن برنامج «تمكين» يقوم على محاكاة المواد الدراسية، ويقدمها للطلبة بأسلوب مشوق وتفاعلي، ما يمكنهم من الانتقال إلى المراحل الدراسية الأخرى بعد اجتياز اختبار الإعادة.

وحددت الوزارة 30 ساعة دراسية لكل مادة تضمنها البرنامج، حداً أقصى (ليست إلزامية) كي يتمكن الطالب من اجتياز المادة خلال اختبارات الدور الثاني، مؤكدةً أنها راعت قدرات الطلبة الأكاديمية المتفاوتة عند تحديد تلك المدة.

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وأضافت أن «تمكين» خيار تعليمي رائد، متاح للطلبة لتحفيزهم على التعلم الذاتي، وتمكينهم من تدارك ما فاتهم خلال العام الدراسي، وذلك وفق إطار تربوي مرن، يتوخى مصلحة الطلبة، ويمنحهم الفرصة لمواصلة مسيرتهم التعليمية دون عقبات.

وأفادت الوزارة بأن البرنامج متاح للاستخدام إلكترونياً منذ 15 يوليو الجاري حتى نهاية أغسطس المقبل، ويتطلب دخول الطلبة إلى النظام اجتياز 30 ساعة على الأقل قبل مرحلة التقييم الختامي. وسيخضع الطلبة الملتحقون بالبرنامج لتقييم ختامي (امتحان إعادة).

وأشارت إلى أن البرنامج يطبق في مدارس الطلبة مع بداية العام الدراسي الجديد، موضحة أن ترفيع الطالب للصف الأعلى يعتمد على نتيجته في الامتحان الختامي.

وتشمل المواد المتوافرة في البرنامج: اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، العلوم بفروعها. وتتوافر على موقع الوزارة الكتب الإلكترونية، والدروس المحددة للامتحان، وأسئلة وتدريبات، ومقاطع فيديو تعليمية عن المواد المستهدفة.