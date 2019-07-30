حاكم أم القيوين يهنئ ملك المغرب بيوم العرش

بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة بمناسبة ذكرى يوم العرش.

كما بعث سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين برقية تهنئة مماثلة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس. اقرأ أيضاً.. حاكم الفجيرة يهنئ ملك المغرب بيوم العرش

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