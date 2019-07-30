الامارات | الحمادي: تحسين تدريس "العربية" يشمل جميع المدارس الحكومية والخاصة

شكرا لقرائتكم خبر عن الحمادي: تحسين تدريس "العربية" يشمل جميع المدارس الحكومية والخاصة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال وزير التربية والتعليم، حسين الحمادي: إن تحسين تدريس لغة الضاد أولوية وطنية، وهي ليست قاصرة على مدرسة بعينها، بل جميع المدارس الحكومية والخاصة في مرمى الهدف، نتطلع إلى مساهمة المجتمع في التطوير، وأن نتعرف إلى آرائه بالمستويات التعليمية للعربية في جميع المدارس بلا استثناء، هدفنا واحد وهو وضع العربية في مسارها الصحيح.

وأضاف، في تغريدات له على "تويتر": إن تطوير تعليم اللغة العربية عملية مرت بمراحل انتهجتها الوزارة عبر الاهتمام بالمنهج الدراسي والأساليب التعليمية المساندة، تمهيدا لتحقيق رؤية الدولة وتوجيهات القيادة، لترسيخ العربية لدى الأجيال باعتبارها منبعا للثقافة ومصدرا للعلم ومحطة نستأنف من خلالها مسيرتنا وإرثنا الحضاري.

وذكر أن عملية تطوير العربية ارتكزت على إضفاء محددات تسهم في تمكين اللغة العربية عبر إطلاق المبادرات التي تثري قيمة لغة الضاد، منها اختبار الإمارات القياسي للغة العربية EmSAT الذي يزود صناع القرار التربوي بالبيانات المرتبطة بالعربية ومدى مطابقتها مع السمات المنشودة للطالب الإماراتي.

