شاهد: ظهور الاميرة هيا بنت الحسين لأول مرة بعد هروبها إلى لندن

كشفت وسائل إعلام بريطانية أن المعركة القضائية بين الأميرة هيا بنت الحسين، وزوجها حاكم دبي محمد بن راشد قد بدأت، اليوم الثلاثاء، في إحدى محاكم لندن المختصة.

وقالت صحيفة "ذا تلغراف" البريطانية، إن الأميرة شوهدت للمرة الأولى منذ خروجها من دبي الشهر الماضي، في أول جلسة استماع لها في المحكمة في قضية حضانة أولادها.

ولفتت الصحيفة إلى أن محكمة الأسرة بالمحكمة العليا في لندن، برئاسة السير أندرو مكفارلين، ستستمع على مدى يومين إلى الأطراف المعنية، في ما بات يعتبر واحدة من أغلى قضايا الانفصال المتنازع عليها.

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وقام بن راشد (70 عاما) والأميرة هيا (45 عاما) بتعيين أشهر المحامين البريطانيين المعروفين في قضايا الانفصال، وتتركز القضية حول "رعاية طفلين من زواجهما"، هما جليلة (11 عاما) وزايد (7 أعوام)، وفق ما نقلت "ذا تلغراف" عن أوراق المحكمة.

وقال مسؤول في سفارة لندن في الإمارات العربية المتحدة، تعليقا على انطلاق المسار القضائي، إن "حكومة الإمارات العربية المتحدة لا تنوي التعليق على مزاعم حول حياة الأفراد الشخصية".