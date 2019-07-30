حمدان بن زايد يهنئ ملك المغرب بيوم العرش

بعث سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية بمناسبة ذكرى يوم العرش.

وعبر سموه في برقيته عن خالص تهانيه بهذه المناسبة مشيداً بالإنجازات الحضارية التي تحققت خلال عهد جلالته متمنياً سموه للعاهل المغربي موفور الصحة والعافية وللمغرب الشقيق وشعبه الكريم كل الرقي والازدهار. اقرأ أيضاً... حاكم الفجيرة يهنئ ملك المغرب بيوم العرش



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