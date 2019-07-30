محمد بن زايد يهنئ ملك المغرب بمناسبة الذكرى الـ20 لتوليه العرش

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، بمناسبة الذكرى الـ20 لتوليه العرش. وجاء في حساب "تويتر" الرسمي لأخبار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: "خالص تهانينا لجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الــ 20 لتوليه العرش". وأضاف سموه: "نبارك للشعب المغربي الشقيق هذه المناسبة، متمنين له مزيداً من التقدم والرخاء والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.. وللعلاقات الأخوية الطيبة التي تجمع بلدينا وشعبينا كل الخير ودوام النمو والتطور". اقرأ أيضاً... رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون رئيس جمهورية فانواتو بذكرى استقلال بلاده



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