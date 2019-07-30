قرقاش: تقرير "نيويورك تايمز" يوثق علاقة قطر بالتطرف والإرهاب

قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن تقرير صحيفة النيويورك تايمز الأميركية حول الوسيط والسفير القطري في الصومال يوثق علاقة الدوحة بالتطرف والإرهاب.
وكتب معاليه في حسابه الرسمي على "تويتر": "في أزمة قطر مع جيرانها يوثق تقرير النيويورك تايمز حول الوسيط والسفير القطري في الصومال علاقة الدوحة بالتطرف والإرهاب".
وأضاف معاليه: "التسجيل خطير ولا يمكن نفيه ببيان مستعجل لم يصاحبه تحقيق، تهمة اللجوء إلى الإرهاب ضد الإمارات تصعيد مؤسف ويؤكد صواب إجراءات الدول الأربع".
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