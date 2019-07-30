عبد الله الفلاسي عضوا بمجلس شرف ايسرلون الألماني

اختار نادي ايسرلون الألماني لرياضة هوكي الجليد، مدير إدارة التسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بنادي دبي لسباقات الهجن عبد الله الفلاسي، عضواً بمجلس الشرف للنادي الألماني، وذلك تقديراً لدوره البارز في توثيق العلاقات بين الناديين، خاصة وأن نادي دبي لسباقات الهجن هو الراعي الرسمي للنادي الألماني الذي يخوض مباريات الدوري بشعار نادي دبي لسباقات الهجن في مختلف مدن ألمانيا.

وقال الفلاسي، لـ "الإمارات اليوم"، تم اختياري عضوا بمجلس الشرف لنادي ايسرلون الألماني وتم اهدائي قميص أعضاء الشرف من قبل رئيس النادي، كانت مفاجئة سارة أثناء تواجدي هناك في ألمانيا لبحث تطوير الرعاية التي تربط بين الناديين من عامين، تواجد فيها شعار النادي في مختلف المدن الألمانية وهو هدف ترويجي وتسويقي رياضي للنادي الذي يشارك باستمرار في معارض رياضية سياحية للترويج لإمارة دبي وسباقات الهجن هنا في الدولة".

وأضاف: "الغريب في الأمر أن النادي الألماني والذي تأسس عام 1959 يضم مجلس شرف بالكامل من كبار رجال الأعمال في ألمانيا، وكانت المفاجئة بضمي للمجلس لأكون العربي الوحيد في المجلس بالنادي الألماني".