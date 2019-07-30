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الامارات | بالأسماء.. "الإمارات اليوم" تنشر الرسوم الدراسية المعتمدة لمدارس أبوظبي الخاصة

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عمرو بيومي - أبوظبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. "الإمارات اليوم" تنشر الرسوم الدراسية المعتمدة لمدارس أبوظبي الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت دائرة التعليم والمعرفة أخيراً، قائمة بقيمة الرسوم المعتمدة للمدارس الخاصة العاملة في إمارة أبوظبي، والبالغ عددها 198 مدرسة تقدم 14 منهاجاً مختلفاً، وسجلت مدرسة كرانلي أبوظبي في جزيرة السعديات أعلى رسوم مدرسية في الإمارة حيث بلغت 96 ألف و333 درهم، فيما سجلت مدرسة الجالية الباكستانية أقل رسوم دراسية وبلغت 2300 درهم.

وتفصيلاً، أوضحت قائمة الرسوم الصادرة عن الدائرة، أن مدرسة كرانلي الخاصة تحتل قائمة المدارس الأعلى رسوماً في مدارس المنهاج البريطاني برسوم تبدأ من 65 ألف درهم وتصل في الصفوف الدراسية الأعلى إلى 69 ألف و333 درهم بدون رسوم النقل المدرسي، والكتب والزي، فيما جاءت مدرسة زاخر الخاصة في منطقة فلج هزاع، أقل مدارس المنهاج البريطاني في الرسوم حيث تبدأ من 3 آلاف و200 درهم وتصل إلى 4 آلاف درهم.

وفي المنهاج الأمريكي احتلت مدرسة الجالية الامريكية الخاصة بجزيرة أبوظبي، قائمة الأعلى رسوماً برسوم تبدأ من 45 ألف و400 درهم وتصل في الصفوف الأعلى إلى 83 ألف درهم، فيما سجلت رسوم مدرسة براعم العين الخاصة أمريكي بمنطقة المويجعي، أقل رسوم في المنهاج الأمريكي برسوم تبدأ من 4 آلاف و200 درهم وتصل إلى 8 آلاف و800 درهم، وفي مدارس المنهاج العربي "منهاج وزارة التربية والتعليم" جاءت مدرسة البشائر الخاصة في قمة المدارس الأعلى تحصيلاً للرسوم حيث تتراوح رسومها ما بين 12 ألف و900 درهم وحتى 27 ألف و200 درهم، فيما تحصل مدرسة أبو موسى الأشعري أقل رسوم وتتراوح ما بين 2700 درهم وحتى 5 آلاف درهم.

وتراوحت رسوم مدارس منهاج البكالوريا الدولية ما بين 27 ألف و200 درهم وحتى 71 ألف و600درهم، فيما تراوحت مدارس منهاج سابيس بين 55 ألف و500 درهم وحتى 19 ألف و900 درهم، وفي مدارس المنهاج الهندي تراوحت الرسوم بين 5ألاف وحتى 25 ألف درهم، واحتلت مدارس المناهج الآسيوية "الفلبيني، والباكستاني، وبنجلادش" المدارس الأقل رسوماً وتراوحت ما بين 2300 درهم وحتى 8 آلاف درهم.

وفيما يلي قائمة بأسماء المدارس حسب المنهاج الدراسي ورسومها الدراسية المعتمدة وموقعها الجغرافي:

 

الرسوم الدراسية لمدارس المنهاج البريطاني

 

المدرسة

المنهاج

الرسوم تبدأ من

الرسوم تصل إلى

الموقع

1

مدرسة كرانلي أبوظبي

بريطاني

65000

96333

جزيرة السعديات

2

اكاديمية بلووم ذ.ذ.م / العين

بريطاني

53000

83800

زاخر

3

مدرسة حدائق بلووم

بريطاني

48900

74700

جزيرة أبوظبي

4

مدرسة البطين - المشرف

بريطاني

57000

66900

جزيرة أبوظبي

5

المدرسة البريطانية العالمية

بريطاني

50300

66400

مدينة زايد

6

مدرسة الخبيرات البريطانية

بريطاني

48700

65400

جزيرة أبوظبي

7

مدرسة ريبتون

بريطاني

65000

65000

جزيرة الريم

8

مدرسة المعمورة ذ.م.م فرع5

بريطاني

48800

64000

جزيرة أبوظبي

9

ريبتون للمرحلة الأساسية

بريطاني

55000

61000

جزيرة الريم

10

أميتي الدولية الخاصة ذ.ذ.م

بريطاني

43000

59300

الباهية

11

مدرسة الياسمينة الخاصة

بريطاني

42900

59100

مدينة خليفة

12

العين الدولية - أكادميات

بريطاني

39600

57330

وسط المدينة

13

آسبن هايتس البريطانية

بريطاني

35000

50000

الباهية

14

مدرسة الشهب الخاصة

بريطاني

49980

49980

مدينة خليفة

15

أجيال انترناشيونال

بريطاني

47500

47500

مدينة محمد بن زايد

16

مدرسة ريتش البريطانية

بريطاني

22800

46800

بني ياس

17

أكاديمية الربيع

بريطاني

38900

46000

مدينة محمد بن زايد

18

المنى الابتدائية الخاصة

بريطاني

43500

43500

جزيرة أبوظبي

19

العين الناطقة اللغة الإنجليزية

بريطاني

26100

42300

المويجعي

20

مدرسة اللؤلؤة الابتدائية

بريطاني

41700

41700

جزيرة أبوظبي

21

مدرسة الأرض السعيدة

بريطاني

23500

41100

مدينة محمد بن زايد

22

مدرسة البسمة الانجليزية

بريطاني

21300

39200

الباهية

23

عبدالله بن الزبير

بريطاني

28000

37000

المقام

24

جيمس كامبريدج انترناشيول

بريطاني

20700

35200

بني ياس

25

مدرسة ضيافة الدولية

بريطاني

25900

34200

مدينة محمد بن زايد

26

الربيع

بريطاني

33200

33200

جزيرة ابوظبي

27

كامبرج الثانوية الخاصة

بريطاني

14800

31200

مدينة محمد بن زايد

28

مدرسة بلفدير البريطانية

بريطاني

23600

30700

مدينة محمد بن زايد

29

مدرسة ويلز الدولية

بريطاني

23500

30500

الشامخة

30

النجاح الخاصة

بريطاني

13800

29600

مدينة محمد بن زايد

31

أبوظبي الدولية الخاصة

 

بريطاني

25500

28300

جزيرة أبوظبي

32

المروج العلمية الخاصة

بريطاني

17000

28200

مدينة محمد بن زايد

33

أطفال الخير الخاصة

بريطاني

23900

28100

مدينة محمد بن زايد

34

النهضة الوطنية الخاصة-بنات

بريطاني

13800

27300

جزيرة أبوظبي

35

جلوبال الإنجليزية الخاصة

بريطاني

16380

26570

المويجعي

36

مدرسة اي بي سي الخاصة

بريطاني

17500

25600

الشامخة

37

جاردن سيتي البريطانية

بريطاني

23100

25400

فلج هزاع

38

اليحر الخاصة منهاج بريطاني

بريطاني

10000

24300

اليحر

39

مدرسة جيمس ونشستر

بريطاني

17400

23800

جزيرة أبوظبي

40

مدارس الظفرة الخاصة - العين

بريطاني

11900

22300

المويجعي

41

الامارات الخاصة / بريطاني

بريطاني

11400

21600

جزيرة أبوظبي

42

الابداع البريطانية ذ.ذ.م

بريطاني

7400

19000

مدينة محمد بن زايد

43

انتر ناشيونال كوميونيتي فرع1

بريطاني

12200

18200

جزيرة أبوظبي

44

العين التمهيدية الخاصة

بريطاني

7700

16400

فلج هزاع

45

الهلال الدولية الخاصة

بريطاني

11700

16100

مدينة خليفة

46

العالمية الخاصة / بريطاني

بريطاني

4800

15100

المويجعي

47

الإسلامية الإنجليزية

بريطاني

7100

14400

جزيرة ابوظبي

48

الإمارات الخاصة / بريطاني

بريطاني

5700

10900

المويجعي

49

مدرسة المناهل الخاصة

بريطاني

4900

10600

المويجعي

50

مدرستنا الثانوية الإنجليزية

بريطاني

7100

9700

المويجعي

51

زاخر الخاصة

بريطاني

3200

4000

فلج هزاع

 

الرسوم الدراسية لمدارس المنهاج الأمريكي

 

اسم المدرسة

المنهاج

الرسوم تبدأ من

الرسوم تصل إلى

الموقع

1

مدرسة الجالية الامريكية الخاصة

أمريكي

45400

83000

جزيرة أبوظبي

2

أكاديمية جيمس الأمريكية أبوظبي

أمريكي

51000

71200

مدينة خليفة

3

أكاديمية الشيخ زايد للبنات

أمريكي

29500

68000

جزيرة أبوظبي

4

اكاديمية الشيخ زايد للبنين

أمريكي

50800

67900

جزيرة أبوظبي

5

اكاديمية جيمس العالمية

أمريكي

40500

59300

جزيرة أبوظبي

6

مدرسة الامارات الوطنية

أمريكي

33700

57900

جزيرة أبوظبي

7

مدرسة ويست ياس ذ.م.م فرع6

أمريكي

51000

57000

جزيرة ياس

8

الإمارات الوطنية

أمريكي

21800

56800

مدينة محمد بن زايد

9

الأمريكية الدولية أبو ظبي

أمريكي

30800

56000

جزيرة أبوظبي

10

مدرسة الإمارات الوطنية

أمريكي

21345

55637

الطوية

11

مدرسة الياسات الخاصة

أمريكي

31500

47300

الشامخة

12

مدرسة انترناشيونال كوميونيتي

أمريكي

21400

46800

جزيرة أبوظبي

13

أبوظبي الدولية الخاصة-MBZ

أمريكي

30800

46400

مدينة محمد بن زايد

14

مدارس أدنوك - ساس النخل

أمريكي

23000

43600

مدينة خليفة

15

مدرسة الظفرة الخاصة

أمريكي

42700

24800

مدينة محمد بن زايد

16

مدرسة هورايزون الخاصة - فرع

أمريكي

22700

42600

مدينة خليفة

17

مدرسة ليوا الدولية للبنات

أمريكي

32500

41850

البطين

18

مدرسة الروافد الخاصة

أمريكي

18600

41800

مدينة خليفة

19

مدرسة الاتحاد الوطنية الخاصة

أمريكي

19400

39600

مدينة خليفة

20

المدرسة العلمية الدولية

أمريكي

29000

39000

مدينة شخبوط

21

أجيال الدولية - الفلاح

أمريكي

20000

37000

الفلاح

22

فرجينيا الدولية الخاصة

أمريكي

24600

36900

مدينة شخبوط

23

العلماء الامريكية الدولية

أمريكي

29500

35700

مدينة شخبوط

24

مدرسة قصر المعرفة الدولية

أمريكي

25000

35500

فلج هزاع

25

المدرسة المتحدة -بني ياس

أمريكي

21000

32000

بني ياس

26

الامارات الوطنية - المناصير

أمريكي

22400

31

جزيرة أبوظبي

27

مدرسة النخبة الخاصة

أمريكي

23500

31000

مدينة محمد بن زايد

28

مدرسة ليوا الدولية الخاصة

أمريكي

16400

29600

فلج هزاع

29

مدرسة المدار الدولية الخاصة

أمريكي

18300

29600

الطوية

30

اكاديمية المستقبل الدولية

أمريكي

12000

29500

الصاروج

31

مدرسة الإتحاد الوطنية الخاصة

أمريكي

16800

28900

فلج هزاع

32

المدرسة المتحدة -اليحر

أمريكي

14500

28400

اليحر

33

أبوظبي الدولية الخاصة

أمريكي

13200

28300

جزيرة أبوظبي

34

بني ياس الدولية الخاصة

أمريكي

13500

28300

بني ياس

35

صقر الإمارات الدولية

أمريكي

19500

27500

فلج هزاع

36

اليوبيل الدولية الخاصة

أمريكي

12600

27400

جزيرة أبوظبي

37

مدرسة الصنوبر الخاصة

أمريكي

12900

27400

المويجعي

38

أكاديمية الخليج الدولية

أمريكي

11800

25500

المويجعي

39

مدرسة جزيرة أبوظبي

أمريكي

15000

25410

الطوية

40

مدرسة وروضة العين الأمريكية

أمريكي

14600

24900

عشارج

41

البطين العلمية الخاصة أمريكي

أمريكي

15000

24600

جزيرة أبوظبي

42

النهضة الوطنية الخاصة-بنات

أمريكي

17500

24600

جزيرة أبوظبي

43

النهضة الوطنية الخاصة - بنين

أمريكي

18100

23900

جزيرة أبوظبي

44

مدارس الظفرة الخاصة - العين

أمريكي

18500

23200

المويجعي

45

مدارس القمة الدولية

أمريكي

18700

23100

جزيرة أبوظبي

46

عالية الدولية

أمريكي

10000

23000

الظاهر

47

مدرسة المستقبل الدولية

أمريكي

10200

21800

وسط المدينة

48

الامارات الخاصة منهج أمريكي

أمريكي

11400

21600

جزيرة أبوظبي

49

مدرسة الأضواء الخاصة

أمريكي

7500

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20800

فلج هزاع

50

مدرسة وروضة النشء الصالح

أمريكي

7000

20300

الطوية

51

المعالي الدولية الخاصة أمريكي

أمريكي

17400

17400

 

52

محمد بن خالد آل نهيان

أمريكي

12100

17200

فلج هزاع

53

عين الخليج الخاصة أمريكي

أمريكي

9900

11000

فلج هزاع

54

براعم العين الخاصة أمريكي

أمريكي

4200

8800

المويجعي

 

الرسوم الدراسية لمدارس منهاج وزارة التربية والتعليم "عربي"

 

اسم المدرسة

المنهاج الدراسي

الرسوم تبدأ من

الرسوم تصل إلى

الموقع

1

البشائر الخاصة

منهاج الوزارة

12900

27200

مدينة محمد بن زايد

2

المدرسة الحديثة الخاصة

منهاج الوزارة

14000

25000

مدينة شخبوط

3

المهارات الخاصة

منهاج الوزارة

14000

22000

مدينة شخبوط

4

المنيرة الخاصة

منهاج الوزارة

14000

22000

بني ياس

5

المشاعل الوطنية الخاصة

منهاج الوزارة

8500

20000

جزيرة أبوظبي

6

مدرسة هورايزن الخاصة

منهاج الوزارة

5900

18800

مدينة خليفة

7

المنهل الدولية الخاصة

منهاج الوزارة

9400

18600

جزيرة أبوظبي

8

المنارة الخاصة

منهاج الوزارة

13000

17300

بني ياس

9

الباهية الخاصة

منهاج الوزارة

17300

17300

مدينة خليفة

10

الامارات الخاصة/ أبوظبي

منهاج الوزارة

9100

17300

جزيرة أبوظبي

11

المنارة الخاصة فرع 1

منهاج الوزارة

12700

16900

مدينة محمد بن زايد

12

الوردية الخاصة

منهاج الوزارة

7400

16200

جزيرة أبوظبي

13

أشبال القدس الثانوية الخاصة

منهاج الوزارة

8100

16100

مدينة شخبوط

14

الاخلاص الخاصة

منهاج الوزارة

5400

16100

بني ياس

15

الظبيانية الخاصة

منهاج الوزارة

8800

16000

جزيرة أبوظبي

16

العالمية الخاصة

منهاج الوزارة

4800

15100

المويجعي

17

مدرسة المعالي الدولية الخاصة

منهاج الوزارة

6600

15000

مدينة محمد بن زايد

18

أكاديمية بولاريس الخاصة

منهاج الوزارة

9150

14500

جزيرة أبوظبي

19

مدرسة الخليل الدولية الخاصة

منهاج الوزارة

5600

14200

العقابية

20

لبنان الأولى الخاصة

منهاج الوزارة

3600

14100

فلج هزاع

21

الرؤية الخاصة

منهاج الوزارة

7000

14000

جزيرة أبوظبي

22

أكاديمية الأندلس الخاصة

منهاج الوزارة

5700

14000

فلج هزاع

23

مدرسة الدار الخاصة

منهاج الوزارة

4000

13500

هيلي

24

عين الخليج الخاصة

منهاج الوزارة

5400

13400

فلج هزاع

25

اليحر الخاصة

منهاج الوزارة

3300

13300

اليحر

26

توام النموذجية الخاصة

منهاج الوزارة

3627

12830

فلج هزاع

27

براعم العين الخاصة/بني ياس

منهاج الوزارة

3800

12500

بني ياس

28

الثروات الوطنية الخاصة

منهاج الوزارة

10100

11200

بني ياس

29

الأوائل الخاصة

منهاج الوزارة

5500

11000

فلج هزاع

30

الإمارات الخاصة

منهاج الوزارة

8000

10900

المويجعي

31

بيت المقدس الدولية الخاصة

منهاج الوزارة

5300

10800

مدينة محمد بن زايد

32

ابن خلدون الاسلامية الخاصة

منهاج الوزارة

3500

10300

اليحر

33

مدرسة أكاديمية ياس

منهاج الوزارة

5800

9900

جزيرة أبوظبي

34

براعم العين الخاصة

منهاج الوزارة

3700

9800

المويجعي

35

دار العلوم الخاصة

منهاج الوزارة

4700

9400

بني ياس

36

الحمدانية الكبرى الخاصة

منهاج الوزارة

4000

8900

العقابية

37

الإسراء الخاصة

منهاج الوزارة

3700

8900

الخبيصي

38

التفوق العلمي الخاصة

منهاج الوزارة

4800

8900

الخبيصي

39

مدرسة الايمان الخاصة

منهاج الوزارة

8500

8500

جزيرة أبوظبي

40

أكاديمية فلسطين الخاصة

منهاج الوزارة

2400

6900

المويجعي

41

زاخر الخاصة

منهاج الوزارة

4000

6700

فلج هزاع

42

الامارات الخاصة / بني ياس

منهاج الوزارة

3500

6300

بني ياس

43

أبو موسى الأشعري الخاصة

منهاج الوزارة

2700

5000

الوثبة

 

الرسوم الدراسية لمدارس المنهاج الهندي

 

اسم المدرسة

المنهاج

الرسوم تبدأ من

الرسوم تصل إلى

الموقع

1

ماييور الخاصة ذ.م.م

الهندي

17500

25000

الوثبة

2

ديونز انترناشيونال

الهندي

12000

23500

مدينة محمد بن زايد

3

ابوظبي الهندية الخاصة– فرع

الهندي

9100

19440

الوثبة

4

الانجليزية الدولية الخاصة

الهندي

10200

19300

مدينة محمد بن زايد

5

الريادة المشرقة

الهندي

9200

19100

مدينة محمد بن زايد

6

وادي الرحمة الهندية الخاصة

الهندي

4700

18700

فلج هزاع

7

جيمس الهندية المتحدة ذ.م.م

الهندي

9300

18500

بني ياس

8

المدرسة الهندية الدولية

الهندي

11600

15600

بني ياس

9

شينينج ستار انترناشيونال

الهندي

7900

15500

مدينة محمد بن زايد

10

مستقبل الامارات الدولية

الهندي

7800

14600

مدينة محمد بن زايد

11

الساد الهندية

الهندي

8500

14000

البطين

12

الدولية الهندية العالمية

الهندي

10300

12000

بني ياس

13

مدرسة العين التمهيدية الخاصة

الهندي

6700

11200

فلج هزاع

14

الشروق الانجليزية

الهندي

6800

10700

مدينة محمد بن زايد

15

مدرسة دار الهدى الإسلامية

الهندي

5000

10300

المويجعي

16

مدرستنا الثانوية الإنجليزية

الهندي

4900

9700

المويجعي

17

مدرسة القديس يوسف الخاصة

الهندي

7900

7900

جزيرة أبوظبي

18

المدرســة الهندية الخاصة

الهندي

4600

7400

المويجعي

19

أبوظبي الهندية الخاصة

الهندي

5000

7300

جزيرة أبوظبي

20

الهندية النموذجية

الهندي

4300

7200

فلج هزاع

21

النموذجية الخاصة للبنين

الهندي

4500

6200

مدينة محمد بن زايد

22

الواحة الدولية الخاصة

الهندي

3180

5000

مزيد

 

الرسوم الدراسية لمدارس البكالوريا الدولية ومدارس منهاج سابيس

 

المدرسة

المنهاج

الرسوم تبدأ من

الرسوم تصل إلى

الموقع

1

اكاديمية جيمس الأمريكية أبوظبي

بكالوريا دولية

71200

71200

مدينة خليفة

2

البطين-المشرف الخاصة

بكالوريا دولية

66900

66900

جزيرة أبوظبي

3

مدرسة الراحة الدولية الخاصة

بكالوريا دولية

37800

59500

مدينة خليفة

4

الأمريكية الدولية أبو ظبي

بكالوريا دولية

27600

29600

جزيرة أبوظبي

5

مدرسة أبوظبي الأسترالية

بكالوريا دولية

14975

35534

مدينة شخبوط

6

مدرسة النجاح الخاصة

بكالوريا دولية

27600

29600

مدينة محمد بن زايد

7

سابس الدولية -جزيرة ياس

سابيس

39500

55500

جزيرة ياس

8

الشويفات الدولية - خليفة أ

سابيس

20600

36400

مدينة خليفة

9

مدرسة الشويفات الدولية-ابوظبي

سابيس

20100

35400

جزيرة أبوظبي

10

مدرسة الشويفات الدولية- فرع

سايبس

19900

35100

المويجعي

 

الرسوم الدراسية لمدارس المناهج الكندية والفرنسية والألمانية واليابانية

 

اسم المدرسة

المنهاج

الرسوم تبدأ من

الرسوم تصل إلى

الموقع

1

ميبل وود الدولية

الكندي

38000

46000

مدينة محمد بن زايد

2

المدرسة الكندية الدولية الخاصة

الكندي

34100

45900

مدينة خليفة

3

أبوظبــي جرامــر سكــول

الكندي

21400

45100

جزيرة أبوظبي

4

مدرسة ليسي لوي ماسيون

فرنسي

25000

45000

جزيرة أبوظبي

5

مدرسة ثيودور مونود الفرنسية

فرنسي

19400

29100

جزيرة أبوظبي

6

المدرسة الألمانية الدولية

ألماني

47900

47900

جزيرة أبوظبي

7

اليابانية الخاصة

ياباني

15000

33200

جزيرة أبوظبي

 

الرسوم الدراسية لمدار س المناهج الآسيوية

 

أسم المدرسة

المنهاج

الرسوم تبدأ من

الرسوم تصل إلى

الموقع

1

المدرسة العين الإيرانية الخاصة

إيراني

3000

3800

المويجعي

2

خليفة بن زايد البنغلاديشية

بنجلادش

3700

5100

جزيرة أبوظبي

3

الشيخ خليفة بن زايد العربية

باكستاني

3600

6100

جزيرة أبوظبي

4

الإسلامية الباكستانية الخاصة

باكستاني

2900

5500

المويجعي

5

الاتحاد الخاصة

باكستاني

2100

3000

فلج هزاع

6

الجالية الباكستانية

باكستاني

2300

2300

مدينة محمد بن زايد

7

مدرسة الفلبين الاماراتية

فلبيني

8700

8700

بني ياس

8

مدرسة جلوبال الفلبينية

فلبيني

5100

8100

جزيرة أبوظبي

9

المدرسة الفلبينية

فلبيني

6800

6800

بني ياس

 

 

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كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | بالأسماء.. "الإمارات اليوم" تنشر الرسوم الدراسية المعتمدة لمدارس أبوظبي الخاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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