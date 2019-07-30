الامارات | بالأسماء.. "الإمارات اليوم" تنشر الرسوم الدراسية المعتمدة لمدارس أبوظبي الخاصة

شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. "الإمارات اليوم" تنشر الرسوم الدراسية المعتمدة لمدارس أبوظبي الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت دائرة التعليم والمعرفة أخيراً، قائمة بقيمة الرسوم المعتمدة للمدارس الخاصة العاملة في إمارة أبوظبي، والبالغ عددها 198 مدرسة تقدم 14 منهاجاً مختلفاً، وسجلت مدرسة كرانلي أبوظبي في جزيرة السعديات أعلى رسوم مدرسية في الإمارة حيث بلغت 96 ألف و333 درهم، فيما سجلت مدرسة الجالية الباكستانية أقل رسوم دراسية وبلغت 2300 درهم.

وتفصيلاً، أوضحت قائمة الرسوم الصادرة عن الدائرة، أن مدرسة كرانلي الخاصة تحتل قائمة المدارس الأعلى رسوماً في مدارس المنهاج البريطاني برسوم تبدأ من 65 ألف درهم وتصل في الصفوف الدراسية الأعلى إلى 69 ألف و333 درهم بدون رسوم النقل المدرسي، والكتب والزي، فيما جاءت مدرسة زاخر الخاصة في منطقة فلج هزاع، أقل مدارس المنهاج البريطاني في الرسوم حيث تبدأ من 3 آلاف و200 درهم وتصل إلى 4 آلاف درهم.

وفي المنهاج الأمريكي احتلت مدرسة الجالية الامريكية الخاصة بجزيرة أبوظبي، قائمة الأعلى رسوماً برسوم تبدأ من 45 ألف و400 درهم وتصل في الصفوف الأعلى إلى 83 ألف درهم، فيما سجلت رسوم مدرسة براعم العين الخاصة أمريكي بمنطقة المويجعي، أقل رسوم في المنهاج الأمريكي برسوم تبدأ من 4 آلاف و200 درهم وتصل إلى 8 آلاف و800 درهم، وفي مدارس المنهاج العربي "منهاج وزارة التربية والتعليم" جاءت مدرسة البشائر الخاصة في قمة المدارس الأعلى تحصيلاً للرسوم حيث تتراوح رسومها ما بين 12 ألف و900 درهم وحتى 27 ألف و200 درهم، فيما تحصل مدرسة أبو موسى الأشعري أقل رسوم وتتراوح ما بين 2700 درهم وحتى 5 آلاف درهم.

وتراوحت رسوم مدارس منهاج البكالوريا الدولية ما بين 27 ألف و200 درهم وحتى 71 ألف و600درهم، فيما تراوحت مدارس منهاج سابيس بين 55 ألف و500 درهم وحتى 19 ألف و900 درهم، وفي مدارس المنهاج الهندي تراوحت الرسوم بين 5ألاف وحتى 25 ألف درهم، واحتلت مدارس المناهج الآسيوية "الفلبيني، والباكستاني، وبنجلادش" المدارس الأقل رسوماً وتراوحت ما بين 2300 درهم وحتى 8 آلاف درهم.

وفيما يلي قائمة بأسماء المدارس حسب المنهاج الدراسي ورسومها الدراسية المعتمدة وموقعها الجغرافي:

الرسوم الدراسية لمدارس المنهاج البريطاني

المدرسة المنهاج الرسوم تبدأ من الرسوم تصل إلى الموقع 1 مدرسة كرانلي أبوظبي بريطاني 65000 96333 جزيرة السعديات 2 اكاديمية بلووم ذ.ذ.م / العين بريطاني 53000 83800 زاخر 3 مدرسة حدائق بلووم بريطاني 48900 74700 جزيرة أبوظبي 4 مدرسة البطين - المشرف بريطاني 57000 66900 جزيرة أبوظبي 5 المدرسة البريطانية العالمية بريطاني 50300 66400 مدينة زايد 6 مدرسة الخبيرات البريطانية بريطاني 48700 65400 جزيرة أبوظبي 7 مدرسة ريبتون بريطاني 65000 65000 جزيرة الريم 8 مدرسة المعمورة ذ.م.م فرع5 بريطاني 48800 64000 جزيرة أبوظبي 9 ريبتون للمرحلة الأساسية بريطاني 55000 61000 جزيرة الريم 10 أميتي الدولية الخاصة ذ.ذ.م بريطاني 43000 59300 الباهية 11 مدرسة الياسمينة الخاصة بريطاني 42900 59100 مدينة خليفة 12 العين الدولية - أكادميات بريطاني 39600 57330 وسط المدينة 13 آسبن هايتس البريطانية بريطاني 35000 50000 الباهية 14 مدرسة الشهب الخاصة بريطاني 49980 49980 مدينة خليفة 15 أجيال انترناشيونال بريطاني 47500 47500 مدينة محمد بن زايد 16 مدرسة ريتش البريطانية بريطاني 22800 46800 بني ياس 17 أكاديمية الربيع بريطاني 38900 46000 مدينة محمد بن زايد 18 المنى الابتدائية الخاصة بريطاني 43500 43500 جزيرة أبوظبي 19 العين الناطقة اللغة الإنجليزية بريطاني 26100 42300 المويجعي 20 مدرسة اللؤلؤة الابتدائية بريطاني 41700 41700 جزيرة أبوظبي 21 مدرسة الأرض السعيدة بريطاني 23500 41100 مدينة محمد بن زايد 22 مدرسة البسمة الانجليزية بريطاني 21300 39200 الباهية 23 عبدالله بن الزبير بريطاني 28000 37000 المقام 24 جيمس كامبريدج انترناشيول بريطاني 20700 35200 بني ياس 25 مدرسة ضيافة الدولية بريطاني 25900 34200 مدينة محمد بن زايد 26 الربيع بريطاني 33200 33200 جزيرة ابوظبي 27 كامبرج الثانوية الخاصة بريطاني 14800 31200 مدينة محمد بن زايد 28 مدرسة بلفدير البريطانية بريطاني 23600 30700 مدينة محمد بن زايد 29 مدرسة ويلز الدولية بريطاني 23500 30500 الشامخة 30 النجاح الخاصة بريطاني 13800 29600 مدينة محمد بن زايد 31 أبوظبي الدولية الخاصة بريطاني 25500 28300 جزيرة أبوظبي 32 المروج العلمية الخاصة بريطاني 17000 28200 مدينة محمد بن زايد 33 أطفال الخير الخاصة بريطاني 23900 28100 مدينة محمد بن زايد 34 النهضة الوطنية الخاصة-بنات بريطاني 13800 27300 جزيرة أبوظبي 35 جلوبال الإنجليزية الخاصة بريطاني 16380 26570 المويجعي 36 مدرسة اي بي سي الخاصة بريطاني 17500 25600 الشامخة 37 جاردن سيتي البريطانية بريطاني 23100 25400 فلج هزاع 38 اليحر الخاصة منهاج بريطاني بريطاني 10000 24300 اليحر 39 مدرسة جيمس ونشستر بريطاني 17400 23800 جزيرة أبوظبي 40 مدارس الظفرة الخاصة - العين بريطاني 11900 22300 المويجعي 41 الامارات الخاصة / بريطاني بريطاني 11400 21600 جزيرة أبوظبي 42 الابداع البريطانية ذ.ذ.م بريطاني 7400 19000 مدينة محمد بن زايد 43 انتر ناشيونال كوميونيتي فرع1 بريطاني 12200 18200 جزيرة أبوظبي 44 العين التمهيدية الخاصة بريطاني 7700 16400 فلج هزاع 45 الهلال الدولية الخاصة بريطاني 11700 16100 مدينة خليفة 46 العالمية الخاصة / بريطاني بريطاني 4800 15100 المويجعي 47 الإسلامية الإنجليزية بريطاني 7100 14400 جزيرة ابوظبي 48 الإمارات الخاصة / بريطاني بريطاني 5700 10900 المويجعي 49 مدرسة المناهل الخاصة بريطاني 4900 10600 المويجعي 50 مدرستنا الثانوية الإنجليزية بريطاني 7100 9700 المويجعي 51 زاخر الخاصة بريطاني 3200 4000 فلج هزاع

الرسوم الدراسية لمدارس المنهاج الأمريكي

اسم المدرسة المنهاج الرسوم تبدأ من الرسوم تصل إلى الموقع 1 مدرسة الجالية الامريكية الخاصة أمريكي 45400 83000 جزيرة أبوظبي 2 أكاديمية جيمس الأمريكية أبوظبي أمريكي 51000 71200 مدينة خليفة 3 أكاديمية الشيخ زايد للبنات أمريكي 29500 68000 جزيرة أبوظبي 4 اكاديمية الشيخ زايد للبنين أمريكي 50800 67900 جزيرة أبوظبي 5 اكاديمية جيمس العالمية أمريكي 40500 59300 جزيرة أبوظبي 6 مدرسة الامارات الوطنية أمريكي 33700 57900 جزيرة أبوظبي 7 مدرسة ويست ياس ذ.م.م فرع6 أمريكي 51000 57000 جزيرة ياس 8 الإمارات الوطنية أمريكي 21800 56800 مدينة محمد بن زايد 9 الأمريكية الدولية أبو ظبي أمريكي 30800 56000 جزيرة أبوظبي 10 مدرسة الإمارات الوطنية أمريكي 21345 55637 الطوية 11 مدرسة الياسات الخاصة أمريكي 31500 47300 الشامخة 12 مدرسة انترناشيونال كوميونيتي أمريكي 21400 46800 جزيرة أبوظبي 13 أبوظبي الدولية الخاصة-MBZ أمريكي 30800 46400 مدينة محمد بن زايد 14 مدارس أدنوك - ساس النخل أمريكي 23000 43600 مدينة خليفة 15 مدرسة الظفرة الخاصة أمريكي 42700 24800 مدينة محمد بن زايد 16 مدرسة هورايزون الخاصة - فرع أمريكي 22700 42600 مدينة خليفة 17 مدرسة ليوا الدولية للبنات أمريكي 32500 41850 البطين 18 مدرسة الروافد الخاصة أمريكي 18600 41800 مدينة خليفة 19 مدرسة الاتحاد الوطنية الخاصة أمريكي 19400 39600 مدينة خليفة 20 المدرسة العلمية الدولية أمريكي 29000 39000 مدينة شخبوط 21 أجيال الدولية - الفلاح أمريكي 20000 37000 الفلاح 22 فرجينيا الدولية الخاصة أمريكي 24600 36900 مدينة شخبوط 23 العلماء الامريكية الدولية أمريكي 29500 35700 مدينة شخبوط 24 مدرسة قصر المعرفة الدولية أمريكي 25000 35500 فلج هزاع 25 المدرسة المتحدة -بني ياس أمريكي 21000 32000 بني ياس 26 الامارات الوطنية - المناصير أمريكي 22400 31 جزيرة أبوظبي 27 مدرسة النخبة الخاصة أمريكي 23500 31000 مدينة محمد بن زايد 28 مدرسة ليوا الدولية الخاصة أمريكي 16400 29600 فلج هزاع 29 مدرسة المدار الدولية الخاصة أمريكي 18300 29600 الطوية 30 اكاديمية المستقبل الدولية أمريكي 12000 29500 الصاروج 31 مدرسة الإتحاد الوطنية الخاصة أمريكي 16800 28900 فلج هزاع 32 المدرسة المتحدة -اليحر أمريكي 14500 28400 اليحر 33 أبوظبي الدولية الخاصة أمريكي 13200 28300 جزيرة أبوظبي 34 بني ياس الدولية الخاصة أمريكي 13500 28300 بني ياس 35 صقر الإمارات الدولية أمريكي 19500 27500 فلج هزاع 36 اليوبيل الدولية الخاصة أمريكي 12600 27400 جزيرة أبوظبي 37 مدرسة الصنوبر الخاصة أمريكي 12900 27400 المويجعي 38 أكاديمية الخليج الدولية أمريكي 11800 25500 المويجعي 39 مدرسة جزيرة أبوظبي أمريكي 15000 25410 الطوية 40 مدرسة وروضة العين الأمريكية أمريكي 14600 24900 عشارج 41 البطين العلمية الخاصة أمريكي أمريكي 15000 24600 جزيرة أبوظبي 42 النهضة الوطنية الخاصة-بنات أمريكي 17500 24600 جزيرة أبوظبي 43 النهضة الوطنية الخاصة - بنين أمريكي 18100 23900 جزيرة أبوظبي 44 مدارس الظفرة الخاصة - العين أمريكي 18500 23200 المويجعي 45 مدارس القمة الدولية أمريكي 18700 23100 جزيرة أبوظبي 46 عالية الدولية أمريكي 10000 23000 الظاهر 47 مدرسة المستقبل الدولية أمريكي 10200 21800 وسط المدينة 48 الامارات الخاصة منهج أمريكي أمريكي 11400 21600 جزيرة أبوظبي 49 مدرسة الأضواء الخاصة أمريكي 7500 Advertisements 20800 فلج هزاع 50 مدرسة وروضة النشء الصالح أمريكي 7000 20300 الطوية 51 المعالي الدولية الخاصة أمريكي أمريكي 17400 17400 52 محمد بن خالد آل نهيان أمريكي 12100 17200 فلج هزاع 53 عين الخليج الخاصة أمريكي أمريكي 9900 11000 فلج هزاع 54 براعم العين الخاصة أمريكي أمريكي 4200 8800 المويجعي

الرسوم الدراسية لمدارس منهاج وزارة التربية والتعليم "عربي"

اسم المدرسة المنهاج الدراسي الرسوم تبدأ من الرسوم تصل إلى الموقع 1 البشائر الخاصة منهاج الوزارة 12900 27200 مدينة محمد بن زايد 2 المدرسة الحديثة الخاصة منهاج الوزارة 14000 25000 مدينة شخبوط 3 المهارات الخاصة منهاج الوزارة 14000 22000 مدينة شخبوط 4 المنيرة الخاصة منهاج الوزارة 14000 22000 بني ياس 5 المشاعل الوطنية الخاصة منهاج الوزارة 8500 20000 جزيرة أبوظبي 6 مدرسة هورايزن الخاصة منهاج الوزارة 5900 18800 مدينة خليفة 7 المنهل الدولية الخاصة منهاج الوزارة 9400 18600 جزيرة أبوظبي 8 المنارة الخاصة منهاج الوزارة 13000 17300 بني ياس 9 الباهية الخاصة منهاج الوزارة 17300 17300 مدينة خليفة 10 الامارات الخاصة/ أبوظبي منهاج الوزارة 9100 17300 جزيرة أبوظبي 11 المنارة الخاصة فرع 1 منهاج الوزارة 12700 16900 مدينة محمد بن زايد 12 الوردية الخاصة منهاج الوزارة 7400 16200 جزيرة أبوظبي 13 أشبال القدس الثانوية الخاصة منهاج الوزارة 8100 16100 مدينة شخبوط 14 الاخلاص الخاصة منهاج الوزارة 5400 16100 بني ياس 15 الظبيانية الخاصة منهاج الوزارة 8800 16000 جزيرة أبوظبي 16 العالمية الخاصة منهاج الوزارة 4800 15100 المويجعي 17 مدرسة المعالي الدولية الخاصة منهاج الوزارة 6600 15000 مدينة محمد بن زايد 18 أكاديمية بولاريس الخاصة منهاج الوزارة 9150 14500 جزيرة أبوظبي 19 مدرسة الخليل الدولية الخاصة منهاج الوزارة 5600 14200 العقابية 20 لبنان الأولى الخاصة منهاج الوزارة 3600 14100 فلج هزاع 21 الرؤية الخاصة منهاج الوزارة 7000 14000 جزيرة أبوظبي 22 أكاديمية الأندلس الخاصة منهاج الوزارة 5700 14000 فلج هزاع 23 مدرسة الدار الخاصة منهاج الوزارة 4000 13500 هيلي 24 عين الخليج الخاصة منهاج الوزارة 5400 13400 فلج هزاع 25 اليحر الخاصة منهاج الوزارة 3300 13300 اليحر 26 توام النموذجية الخاصة منهاج الوزارة 3627 12830 فلج هزاع 27 براعم العين الخاصة/بني ياس منهاج الوزارة 3800 12500 بني ياس 28 الثروات الوطنية الخاصة منهاج الوزارة 10100 11200 بني ياس 29 الأوائل الخاصة منهاج الوزارة 5500 11000 فلج هزاع 30 الإمارات الخاصة منهاج الوزارة 8000 10900 المويجعي 31 بيت المقدس الدولية الخاصة منهاج الوزارة 5300 10800 مدينة محمد بن زايد 32 ابن خلدون الاسلامية الخاصة منهاج الوزارة 3500 10300 اليحر 33 مدرسة أكاديمية ياس منهاج الوزارة 5800 9900 جزيرة أبوظبي 34 براعم العين الخاصة منهاج الوزارة 3700 9800 المويجعي 35 دار العلوم الخاصة منهاج الوزارة 4700 9400 بني ياس 36 الحمدانية الكبرى الخاصة منهاج الوزارة 4000 8900 العقابية 37 الإسراء الخاصة منهاج الوزارة 3700 8900 الخبيصي 38 التفوق العلمي الخاصة منهاج الوزارة 4800 8900 الخبيصي 39 مدرسة الايمان الخاصة منهاج الوزارة 8500 8500 جزيرة أبوظبي 40 أكاديمية فلسطين الخاصة منهاج الوزارة 2400 6900 المويجعي 41 زاخر الخاصة منهاج الوزارة 4000 6700 فلج هزاع 42 الامارات الخاصة / بني ياس منهاج الوزارة 3500 6300 بني ياس 43 أبو موسى الأشعري الخاصة منهاج الوزارة 2700 5000 الوثبة

الرسوم الدراسية لمدارس المنهاج الهندي

اسم المدرسة المنهاج الرسوم تبدأ من الرسوم تصل إلى الموقع 1 ماييور الخاصة ذ.م.م الهندي 17500 25000 الوثبة 2 ديونز انترناشيونال الهندي 12000 23500 مدينة محمد بن زايد 3 ابوظبي الهندية الخاصة– فرع الهندي 9100 19440 الوثبة 4 الانجليزية الدولية الخاصة الهندي 10200 19300 مدينة محمد بن زايد 5 الريادة المشرقة الهندي 9200 19100 مدينة محمد بن زايد 6 وادي الرحمة الهندية الخاصة الهندي 4700 18700 فلج هزاع 7 جيمس الهندية المتحدة ذ.م.م الهندي 9300 18500 بني ياس 8 المدرسة الهندية الدولية الهندي 11600 15600 بني ياس 9 شينينج ستار انترناشيونال الهندي 7900 15500 مدينة محمد بن زايد 10 مستقبل الامارات الدولية الهندي 7800 14600 مدينة محمد بن زايد 11 الساد الهندية الهندي 8500 14000 البطين 12 الدولية الهندية العالمية الهندي 10300 12000 بني ياس 13 مدرسة العين التمهيدية الخاصة الهندي 6700 11200 فلج هزاع 14 الشروق الانجليزية الهندي 6800 10700 مدينة محمد بن زايد 15 مدرسة دار الهدى الإسلامية الهندي 5000 10300 المويجعي 16 مدرستنا الثانوية الإنجليزية الهندي 4900 9700 المويجعي 17 مدرسة القديس يوسف الخاصة الهندي 7900 7900 جزيرة أبوظبي 18 المدرســة الهندية الخاصة الهندي 4600 7400 المويجعي 19 أبوظبي الهندية الخاصة الهندي 5000 7300 جزيرة أبوظبي 20 الهندية النموذجية الهندي 4300 7200 فلج هزاع 21 النموذجية الخاصة للبنين الهندي 4500 6200 مدينة محمد بن زايد 22 الواحة الدولية الخاصة الهندي 3180 5000 مزيد

الرسوم الدراسية لمدارس البكالوريا الدولية ومدارس منهاج سابيس

المدرسة المنهاج الرسوم تبدأ من الرسوم تصل إلى الموقع 1 اكاديمية جيمس الأمريكية أبوظبي بكالوريا دولية 71200 71200 مدينة خليفة 2 البطين-المشرف الخاصة بكالوريا دولية 66900 66900 جزيرة أبوظبي 3 مدرسة الراحة الدولية الخاصة بكالوريا دولية 37800 59500 مدينة خليفة 4 الأمريكية الدولية أبو ظبي بكالوريا دولية 27600 29600 جزيرة أبوظبي 5 مدرسة أبوظبي الأسترالية بكالوريا دولية 14975 35534 مدينة شخبوط 6 مدرسة النجاح الخاصة بكالوريا دولية 27600 29600 مدينة محمد بن زايد 7 سابس الدولية -جزيرة ياس سابيس 39500 55500 جزيرة ياس 8 الشويفات الدولية - خليفة أ سابيس 20600 36400 مدينة خليفة 9 مدرسة الشويفات الدولية-ابوظبي سابيس 20100 35400 جزيرة أبوظبي 10 مدرسة الشويفات الدولية- فرع سايبس 19900 35100 المويجعي

الرسوم الدراسية لمدارس المناهج الكندية والفرنسية والألمانية واليابانية

اسم المدرسة المنهاج الرسوم تبدأ من الرسوم تصل إلى الموقع 1 ميبل وود الدولية الكندي 38000 46000 مدينة محمد بن زايد 2 المدرسة الكندية الدولية الخاصة الكندي 34100 45900 مدينة خليفة 3 أبوظبــي جرامــر سكــول الكندي 21400 45100 جزيرة أبوظبي 4 مدرسة ليسي لوي ماسيون فرنسي 25000 45000 جزيرة أبوظبي 5 مدرسة ثيودور مونود الفرنسية فرنسي 19400 29100 جزيرة أبوظبي 6 المدرسة الألمانية الدولية ألماني 47900 47900 جزيرة أبوظبي 7 اليابانية الخاصة ياباني 15000 33200 جزيرة أبوظبي

الرسوم الدراسية لمدار س المناهج الآسيوية

أسم المدرسة المنهاج الرسوم تبدأ من الرسوم تصل إلى الموقع 1 المدرسة العين الإيرانية الخاصة إيراني 3000 3800 المويجعي 2 خليفة بن زايد البنغلاديشية بنجلادش 3700 5100 جزيرة أبوظبي 3 الشيخ خليفة بن زايد العربية باكستاني 3600 6100 جزيرة أبوظبي 4 الإسلامية الباكستانية الخاصة باكستاني 2900 5500 المويجعي 5 الاتحاد الخاصة باكستاني 2100 3000 فلج هزاع 6 الجالية الباكستانية باكستاني 2300 2300 مدينة محمد بن زايد 7 مدرسة الفلبين الاماراتية فلبيني 8700 8700 بني ياس 8 مدرسة جلوبال الفلبينية فلبيني 5100 8100 جزيرة أبوظبي 9 المدرسة الفلبينية فلبيني 6800 6800 بني ياس