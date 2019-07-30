سيف بن زايد وحامد بن زايد يشهدان تخريج دورتي المتطوعين التأسيسية والمتقدمة لطلبة المدارس

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي الاحتفال بتخريج دورتي المتطوعين التأسيسية والمتقدمة لطلبة المدارس 2019 التي تنظمها هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بالقيادة العامة للقوات المسلحة وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.



حضر الحفل في معسكر تدريب المستجدين في مدينة العين معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسعادة اللواء الركن صالح محمد بن مقرن العامري، قائد القوات البرية وعدد من الشيوخ، وكبار ضباط القوات المسلحة، وجمع من المدعوين من أولياء أمور وأقارب وذوي الخريجين.



وكان الحفل قد بدأ بعزف السلام الوطني، بعدها تُليت آيات عطرة من الذكر الحكيم، ثم مرّ الخريجون من أمام المنصة الرئيسة في استعراض عسكري عكس المهارة العالية التي يتمتعون بها.

وقدّم الخريجون بعد ذلك عروضاً في فك وتركيب المسدس والبندقية إم 16 والرشاش، إضافة إلى عروض رياضة الجيوجيستو والقتال في المناطق المبنية وتطهير الخنادق، واستعراض المهارات العسكرية التي تلقاها الطلبة وأسهمت في إكسابهم العديد من المعارف والخبرات العملية التي تساعدهم على خدمة وطنهم بالشكل المطلوب.



وأبرزت تلك العروض ما تحلوا به من روح معنوية عالية جسدت مقدار ما يحملونه من ولاء وانتماء وحب لخدمة وطننا الغالي والذود عنه والتضحية من أجله وأدى الخريجون القسم قبل انصرافهم، وهتفوا بحياة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة "حفظه الله"ومن جهة أخرى شهد سعادة الدكتور محمد جمال محمد اليحيائي الوكيل المساعد لقطاع المناهج والتقييم في وزارة التربية والتعليم حفل تخريج دورتي المتطوعين التأسيسية والمتقدمة لطلبة المدارس وذلك في معسكر المنامة.



وشملت مناهج الدورتين التدريب على الأسلحة وحركات المشاة والإدارة والإمداد واللياقة البدنية والجيوجيتسو والإسعافات الأولية ومهارة الميدان ومهارة المعركة والقتال في المناطق المبنية وتمرين المبيت الخارجي.

وخضع الملتحقون بالدورات التي تستهدف الفئة العمرية من 13 إلى 16 عاماً إلى برنامج خاص، يتضمن جوانب وأنشطة مختلفة، تهدف لتعميق الوعي وتنمية الولاء وتعزيز روح الانتماء لدى المتدربين وصقل قدراتهم، لتحمل المسؤولية والاعتماد على النفس، وتنمية المهارات القيادية لديهم على أيدي أمهر المدربين والمدربات، الذين يحظون بخبرات ومهارات عالية في مختلف مجالات التدريب الرياضي والاجتماعي، إلى جانب اختصاصيي واختصاصيات التغذية، الذين يضعون النظام الغذائي الصحي والمتوازن للمشاركين.

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من جانبه قال حسن مطر حسن الحمادي ولي أمر الطالب عبدالله أن ابنه أصبح لديه فكرة وافية حول دور وأهمية القوات المسلحة وهو بالطبع الهدف الذي ننشده نحن الآباء من الأبناء وان يعرفوا أهمية دور جنود الوطن الذين يشاهدونهم ببزاتهم العسكرية منذ صغرهم وأهمية ما يقومون به لحماية الوطن .



وقال الطالب عبدالله حسن مطر الحمادي أنه تعلم خلال الدورة الكثير من الأشياء خاصة وأنها وفرت الفرصة للاحتكاك العملي بالأسلحة وتعلم الانضباط، ونشكر القيادة العامة للقوات المسلحة التي أتاحت لنا هذه الفرصة الثمينة. وقال الطالب سعيد خليفة بن سليمان، بصراحة تعلمت أشياء كثيرة رغم قصر الفترة التي قضيناها من أهمها الالتزام بالأوامر والتي كنا نتقبلها في البداية على مضض لكن مع الوقت شعرنا بأنها مهمة ولمصلحتنا ولو اتبعنا هذه السياسة في حياتنا العملية فسوف نكون أفضل بكثير.



وعبر الطالب محمد صالح بن مقرن العامري عن سعادته بالانضمام لمثل هذا النوع من الدورات، وبين أن خدمة الوطن شرف كبير لا يضاهيه شرف، وتمنى أن يعود بمكتسبات كبيرة من خلال مشاركته في الدورة التي تعلم من خلالها الكثير عن العسكرية وخدمة الوطن ..مؤكداً حرصه على المشاركة في الدورات القادمة.

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