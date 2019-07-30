محمد بن زايد يحضر مراسم تنصيب عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله ملكاً لماليزيا

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم، المراسم الرسمية لتنصيب السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه ملكاً لماليزيا والتي جرت في القصر الوطني في العاصمة كوالالمبور.

ونقل سموه إلى صاحب الجلالة الملك عبدالله تهاني صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وتمنياته له التوفيق والسداد ولماليزيا دوام الخير والرفعة.

كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال المراسم جلالة ملك ماليزيا بهذه المناسبة.. متمنياً له التوفيق والخير في خدمة وطنه وشعبه ورفعته وتقدمه.

وأعرب سموه عن تطلعه إلى مزيد من التعاون والعمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ومملكة ماليزيا بما يعود على البلدين وشعبيهما الصديقين بالخير والنماء.. متمنياً لماليزيا وشعبها الصديق مزيداً من التطور والازدهار.

من جانبه أعرب جلالة ملك ماليزيا عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد على التهنئة وما أبداه من مشاعر طيبة تجاه جلالته وشعبه، وتمنى لدولة الإمارات وشعبها دوام التقدم والعزة والرفعة.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد وصل ماليزيا في وقت سابق اليوم لحضور مراسم تنصيب ملك ماليزيا بدعوة خاصة من السلطان عبدالله.

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وشملت المراسم دخول السلطان عبدالله وحرمه الملكة توغكو حجة عزيزة أمينة ميمونة الإسكندرية القاعة "باليرونج سيري" في قصر استانا نيجارا وهما يرتديان ملابس ملكية، بعدها تم تقديم المصحف الكريم للملك وألقيت كلمة ترحيبية من رئيس الوزراء الماليزي ثم تسلم الملك سيف الدولة وأدى القسم بعدها عزف السلام الوطني لماليزيا وتم إطلاق 21 طلقة.

وكان قد جرى تعيين السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه الملك الــ 16 لماليزيا لمدة خمس سنوات اعتباراً من 31 يناير 2019 خلال اجتماع الملوك والسلاطين في شهر يناير الماضي.

حضر مراسم التنصيب معالي علي بن حماد الشامسي، نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وسعادة محمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وسعادة سلطان راشد الشامسي، مدير تنفيذي في ديوان ولي عهد أبوظبي، وسعادة خالد غانم الغيث، سفير الدولة لدى ماليزيا، وسلاطين الأقاليم الماليزية وسلطان بروناي.