وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تستقبل وفدا يمثل الهيئة الاردنية لاوروبية

فاصلة عمان

كتب : عامر الصمادي

استقبل السفير سفيان سلمان القضاة مدير مركز العمليات والناطق الاعلامي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاثنين وفدا يمثل الهيئة الاردنية الاوروبية العليا بحضور الاعلامي عامر الصمادي سفير المغتربين وصاحب برنامج (يا طير) في التلفزيون الاردني ،حيث قدم الوفد شرحا مفصلا عن تأسيس الهيئة والدول التي يمثلها و الانشطة التي قام بها ،وقال مؤسس الهيئة ورئيسها مأمون شديفات ان الفكرة نبعت بعد مؤتمر المغتربين الاول بهدف توحيد جهود الجاليات الاردنية في مختلف الدول الاوروبية ونظرا لخصوصية تلك الدول وسهولة التنقل بينها ،واضاف الشديفات وهوايضا رئيس الجمعية الاردنية السويدية ان الهيئة تسعى لتكون جسرا بين الاردنيين الموجودين في اوروبا وبين الوطن من خلال تنظيم العديد من الانشطة التي تصب في خدمة الوطن واهله .وقدم اعضاء الوفد شرحا مفصلا عن البلدان التي يمثلونها والانشطة التي قاموا بها ،كما طالبوا الوزارة بعدد من المطالب والقضايا التي تهمهم كمغتربين . من جانبه رحب السفير القضاة بالوفد وعبر عن شكر الوزارة وتقديرها للجهود التي يقومون بها لخدمة جالياتهم ووطنهم واجاب على جميع اسئلتهم واستفساراتهم ، وقدم شرحا مفصلا عن عمل مركز العمليات الذي يعمل على مدار الساعة طيلة ايام الاسبوع لخدمة الاردنيين اينما كانوا منوها الى ان الوزارة تستعد لاطلاق المزيد من الخدمات الجديدة التي ستسهم في تبسيط اجراءات مراجعة المغتربين للسفارات والوزارات والدوائر الاردنية وتوفير وقتهم وجهودهم .وفي نهاية اللقاء قدم الوفد درعا تذكاريا للسفير القضاة تقديرا لجهوده في متابعة احوال الجاليات الاردنية اينما كانت .ومثل الوفد كلا من السادة مأمون شديفات من السويد والدكتور مالك القصاص من ايطاليا والسيد نضال المشرقي من المانيا واليسد طه عثمان من فنلندا والسيد هاشم الحديد من روسيا .