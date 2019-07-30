الامارات | 50 وظيفة لمواطني رأس الخيمة في يوم واحد

شكرا لقرائتكم خبر عن 50 وظيفة لمواطني رأس الخيمة في يوم واحد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركتا ستيفن روك وموانئ رأس الخيمة عن توفير 50 وظيفة متنوعة للمواطنين خلال معرض توظيف أقامته الشركتان لمدة يوم واحد بالتعاون مع مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة ودائرة الموارد البشرية.

ودعت دائرة الموارد البشرية برأس الخيمة، متمثلة بإدارة التوطين والمواهب الوظيفية، ضمن مبادرة بوابتي إلى العمل، المواطنين والمواطنات الباحثين عن العمل إلى التسجيل لحضور فعالية اليوم المفتوح للتوظيف ذلك بهدف تسريع وتيرة التوطين.

وقد استقطب هذا الحدث، الذي أقيم في ميناء الرحلات البحرية الجديد في رأس الخيمة، المئات من طلبات التوظيف من قبل المواطنين الباحثين عن فرص عمل واعدة مع اثنتين من أنجح الشركات العاملة في الإمارة.

وتمكن المرشحون المحتملون من تقديم سيرهم الذاتية لشغل وظائف متعددة، حيث شملت الوظائف مهندسين، وفنيين، بحريين، ومحاسبين، ومسؤولي خدمة حركة السفن، وغيرها.