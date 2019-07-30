حاكم الشارقة يهنئ ملك المغرب بيوم العرش

بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، برقية تهنئة، إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى "يوم العرش".

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