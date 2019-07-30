اصنع القيادة بكل عطاء



البرنامح القائد الصغير وهو برنامج تطوعي أقدمه أنا ومجموعة متنوعة من المدربيين المحترفين ومن خلال مسؤولة المبادرة الدكتورة( رشا عبدالعزيز من مصر)وأقوم أنا المستشارة والكاتبة والاعلامية عائشة البيرق من الامارات بتقديم ورشتنين اولها يوم الاثنين 29/7 عن صناعة قائد المستقبل لنشر وعي بأهمية القيادة واكتشافها وتطويرها منذ الطفولة ومعرفه صفات القائد وأنواع القيادات وهذا من خلال أنشطة تفاعلية وهذا البرنامج كان في جمعية الفردوسة الخيرية وبالتحديد لفئة لأطفال اليتامى لتأهيلهم ومنحهم الثقة بأنفسة وبدورهم في المجتمع لتحقيق الريادة والقيادة في المستقبل من خلال اكتساب مهارات القيادة الحقيقة والثانية 30/7 كانت الورشة تطبيق لما تم اكتسابه من خلال القيام مسرح الدمى وتقمص الشخصيات القيادية وتعرف على ملامحها وكان الأداء والتفاعل رائعة رغم بساطة المكان ومحدودية الأدوات لكن روح وحماسة الأطفال والفتيات منح الجو الفرحة وعملت أنا وصديقتي المستشارة سعده الصاعدي على تقديم ورش معي وعلى اطلاق مبادرتنا الخاصة التي بعنوان ( السعادة في التسامح ) تماشيا مع تعاليم دينا وقيم رسولنا الكريم وعام التسامح في دولتنا الحبيبة الامارات وفق رؤية الشيخ زايد رحمه الله فنحنوا نسعى لترك السعادة والتسامح في كل مكان وتحقيق الترابط مع جميع الشعوب . رائعة أن تكون أنت مصدر السعادة والأمل وبوابة لتسامحه والتصالح مع نفسك والأخرين ومجتمعك ..

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