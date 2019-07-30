مينا موبايل مركز "الحزام و الطريق " بين الإمارات و الصين

شاركت "مينا موبايل" في المنتدى الاقتصادي الإماراتي الصيني بصفتها شريكا في الحدث الذي انعقد في بكين يوم 22 يوليو الجاري.

وتمت دعوة السيد ما تشيجون الرئيس التنفيذي لشركة مينا موبايل للحضور وتقديم خطاب حول موضوع "فرص الاستثمار في سوق الإنترنت في دولة الإمارات العربية المتحدة"

و قدم ماتشيجون عرضا ركز على خدمات و منتجات الشركة سواء للمؤسسات أو للمستخدمين الفرديين في سوق الشرق الأوسط.فمنذ تأسيسها عام 2016 ، خدمت مينا موبايل ما يقرب من 300 شركة صينية متصلة بالإنترنت في سوق الشرق الأوسط ، و ذلك بتزويدها باستشارات السوق ، التعريب والإعلان وخدمات الدفع. و وصلت منتجات MENA Mobile أيضًا إلى حوالي 20 مليون مستخدم. "

وقال ما تشيجون"أعتقد أنه سيكون هناك المزيد من التعاون بين شركات التكنولوجيا وشركات الإنترنت في البلدين لتعزيز التطور السريع للتكنولوجيا والإنترنت في دولة الإمارات العربية المتحدة. وستبذل MENA Mobile قصارى جهدها لتقديم الفائدة من تطور تكنولوجيا الانترنت في الصين لمصلحة سكان دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط بأكملها وشمال إفريقيا

وفي العامين الماضيين ، أعطت حكومة الإمارات الأولوية للعلوم وتكنولوجيا الإنترنت ، والاستثمار المستمر ، وهو ما ساهم في تطوير البنية التحتية. و مع نمو معدل انتشار الإنترنت عبر الهاتف النقال في دولة الإمارات العربية المتحدة عاماً بعد عام وعوامل مواتية أخرى ، أصبحت شركات الإنترنت الصينية تولي اهتمامًا خاصًا لهذا السوق. يقدم عدد كبير من الشركات خدمات التجارة الإلكترونية والألعاب والبث المباشر والأخبار ومقاطع الفيديو القصيرة. و مع ذلك حققت مينا موبايل نجاحا كبيرا في غضون ثلاثة أعوام فقط.

إن مينا موبايل هي أول شركة تسويق متكاملة للهواتف المحمولة عبر الإنترنت تركز على سوق الشرق الأوسط. وعلى مر السنين ، عملت بجد في هاته السوق ولها تأثير كبير فيها.

وقال السيد Ma Zhijun ، الرئيس التنفيذي لشركة MENA Mobile ، أن الشركة ملتزمة ببناء نظام ترفيهي على الإنترنت وترغب في المساهمة في بناء الإنترنت في الشرق الأوسط. و أضاف أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد نموذجًا للشرق الأوسط بأكمله من حيث الاقتصاد المتنوع والتعليم والثقافة والسياحة وتشجيع الاستثمار والسياسة والأمن. و مع تعدد الزيارات المتبادلة في العامين الماضيين ، فإن العلاقات بين البلدين قد ارتقت إلى مستوى الشريك الاستراتيجي التكاملي.

و ركز المنتدى الاقتصادي الإماراتي الصيني على "الشراكة المستدامة ، التعاون في مجال الاستثمار المستدام" ، بهدف استكشاف الفرص المتاحة للتعاون في مجال الاستثمار في المستقبل ، وتوفير منصة للتبادلات بين رواد الأعمال الصينيين والإماراتيين لاستكشاف أهمية نمو الابتكار في مجالاتهم الرئيسية. و جمع وفودًا وزارية وقادة أعمال من البلدين يتقدمهم سعادة سلطان بن سعيد المنصوري ، وزير الشؤون الاقتصادية في الإمارات العربية المتحدة ويو جيان هوا ، نائب مدير إدارة المفاوضات التجارية الدولية بوزارة التجارة الصينية.

و أبدى الجانبان استعدادهما للترويج المشترك لبناء "الحزام و الطريق" ، ومواصلة توسيع التعاون في مختلف المجالات ، ومواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية التكاملية بين البلدين والمضي قدما لمناقشة ورسم طريق التعاون. و ضم المنتدى أكثر من 500 مشارك من بينهم وزارة التجارة الصينية ، ووزارة الشؤون الاقتصادية الإماراتية ، ومكتب أبوظبي للاستثمار.

وتهدف MENA Mobile إلى أن تصبح مركزًا لـمبادرة "الحزام والطريق" وستقدم مساهمتها الخاصة في تطوير الإنترنت في الشرق الأوسط من خلال مهمة بناء النظام البيئي الترفيهي عبر الإنترنت في الشرق الأوسط.