%25 نمو قياسي لمبيعات "كوفي بلانيت" في النصف الأول من عام 2019

أعلنت شركة "كوفي بلانيت"، علامة القهوة الطازجة الرائدة في الشرق الأوسط والمحضرة من أجود حبوب بن أرابيكا الصافي ، عن خطط لتوسيع منشآتها في المنطقة الحرة لجبل علي لتصبح علي لتصبح الأكبر بالشرق الأوسط ، لتلبية الطلب المتنامي. يشكّل هذا التوسّع خطوة ضرورية وهي جزء من خطة أوسع تهدف إلى إيصال خدمات الشركة إلى شبكة جديدة من العملاء والمستهلكين في قطاعات مختلفة أنطلاقاً من دبي. ويأتي هذا الإعلان في أعقاب النتائج الإيجابية التي حققتها الشركة في النصف الأول من عام 2019، حيث بلغت نسبة النمو في مبيعاتها 25%، وذلك بعد عام 2018 الحافل بالمبيعات القياسية ومشاريع التوسع إلى أسواق جديدة في دول مجلس التعاون الخليجي. ويعود جزء من هذا النمو إلى فتح قناة لتحميص للعلامات الخاصة حيث تتعامل الشركة مع عدد من علامات قهوة محلية وعالمية بالإضافة إلى صفقات إقليمية كبرى.

يساهم هذا التوسع المقرر إنهاؤه في أغسطس 2019، بتعزيز القدرة الإنتاجية الشاملة لمحمصة "كوفي بلانيت" على مساحة قدرها 26 ألف قدم مربعة، ودعم نمو العلامات التجارية المحلية في المنطقة. كما يساهم هذا الاستثمار في زيادة قدرة التحميص بنسبة 50% أي أكثر من 300 طن في الشهر، جاعلاً المحمصة واحدةً من أكبر محامص البن المحلي في الشرق الأوسط. وتجدر الإشارة إلى أن “كوفي بلانيت” تنتج حوالي 2000 طن سنوياً ومن المتوقع أن يصل هذا الإنتاج إلى 3000 طن على الأقل سنوياً في المستقبل القريب. وقال روبرت جونز، المدير الإداري لشركة "كوفي بلانيت": "إنه وقت حاسم لفريق "كوفي بلانيت" فقد كانت خططنا التوسعية قيد التطوير منذ مدة، ونترقب بحماس هذه الإضافة الجديدة للمحمصة. ففي منطقة تتميز بطلب متزايد على منتجات عالية الجودة مصنّعة محلياً، نخطط لتعزيز مستوى المنافسة بين العلامات التجارية المحلية من خلال تطبيق أفضل الممارسات واستخدام أحدث التقنيات في هذا القطاع".

تتميز الإضافات الصناعية بمستودع جديدٍ واسع يحتوي محمصة حديثة من نوع "بروبت نبتون" بسعة كبيرة. كما سوف يتمتع العملاء بمساحة مجدّدة بالكامل تشمل مركز استقبال وغرفة تذوق جديدة ومكتباً واسعاً وغرفة اجتماعات كاملة التجهيزات ومساحات تخزين أكبر. بعد حصولها على شهادة الأيزو ISO22000:2005 رسمياً في يناير 2019، تعد "كوفي بلانيت" عملاءها من خلال هذا التوسع بتسريع عملية الإنتاج وتقديم حلول متكاملة وشاملة لإنتاج القهوة