ستاندرد آند بورز تؤكد تصنيف (A) "بمنظور مستقر" لشركة عمان للتأمين

أكدت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف (A) "بمنظور مستقر" لشركة عمان للتأمين اعترافًا بجدارتها الائتمانية القوية كونها إحدى شركات التأمين المدرجة والرائدة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبتصنيف كفاية رأس المال فوق مستوى "AAA" مما يجعلها قوية بما يكفي لدعم نمو أعمالها وخطط تنويعها.

تحسن وضع السيولة بالشركة بشكل ملحوظ ليرتقي من "قوي جدًا" إلى "متميز" بفضل الجهود المبذولة في سبيل تجنب المخاطر في المحفظة الاستثمارية. وعلاوة على ذلك، قامت الشركة بتخفيض قروضها المصرفية بشكل كبير في نهاية عام 2018 إلى جانب سداد جميع القروض بالكامل في النصف الأول من عام 2019.

تقدم شركة عمان للتأمين مجموعة كبيرة من حلول التأمين الشامل التي تناسب الأفراد والشركات في مجالات التأمين على الحياة والتأمين الطبي والتأمين العام. وقد حافظت على مكانتها الرائدة في سوق الإمارات العربية المتحدة بحيث بلغ إجمالي أقساطها المكتتبة 3.7 مليار درهم في عام 2018. تستفيد الشركة من علاقاتها الطويلة الأمد مع أبرز شركات التأمين وإعادة التأمين لدعم نمو أعمالها وخطط تنويعها.

وفي هذا السياق، رحب جين لويس لوران جوسي، الرئيس التنفيذي لشركة عمان للتأمين، بالتصنيف مصرحًا: "في عام 2018، حققنا زيادة في نسبة الملاءة المالية بلغت 214٪ ، وبذلك تكون أعلى نسبة ملاءة لدينا على مدار السنوات الماضية مما يؤكد قدرتنا القوية على الوفاء بالتزاماتنا تجاه حاملي وثائق التأمين. يرجع تعزيز الملاءة المالية الملحوظ إلى الكفاءة في التحصيل النقدي، مما أدى إلى انخفاض بأكثر من ٥٠ ٪من صافي الذمم المدينة وزيادة التدفق النقدي الحر لأكثر من ٤٠٠ مليون درهم في المحفظة الاستثمارية بالإضافة إلى تعزيز الاحتياطيات. تم تأكيد هذا الاتجاه في عام 2019 وقد حققنا زيادة في نسبة الملاءة المالية بلغت أكثر من 225٪. نشكر عملائنا الكرام وشركائنا في العمل والموظفين والمساهمين على دعمهم المستمر الذي يمثل عاملًا رئيسيًا في كل نجاحاتنا".

وفي عام 2018 طبقت الشركة مبادئ محاسبية جديدة (المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ٩) بحيث تسمح بتطبيق تحوط حذر واستشرافي. بالإضافة إلى ذلك، واصلت شركة عمان للتأمين تنفيذ عمليات أقل حجمًا وفعالة من حيث التكلفة تتماشى مع استراتيجياتها الرقمية والتزامها الراسخ بتميز الخدمة. وتهدف كل مبادرة يتم تنفيذها إلى تحقيق هدف الشركة وهو أن تصبح خيار التأمين المفضل والجهة المرجعية في المنطقة.