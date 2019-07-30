المركز التجاري العالمي في أبوظبي يطلق حملة "صوّر وانشر واربح"

أعلنت إدارة المركز التجارة العالمي في أبوظبي عن إطلاق مسابقة "صوّر وانشر واربح"، والتي تبدأ بتاريخ 26 يوليو 2019 وتستمر لغاية 4 أغسطس، وتستقطب مشاركة الزوّار والمقيمين في أبوظبي، ويتزامن إطلاق هذه المسابقة مع عروض احتفالات فصل الصيف والعديد من المفاجآت التي يستعد المركز للإعلان عنها قريباً في وجهة الترفيه والتسوّق الرائدة في العاصمة.

هذا وسوف يحصل المشاركون بالمسابقة على فرصة للفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 10 آلاف درهم إماراتي، إلى جانب قسائم شرائية بقيمة 5 آلاف درهم، وتتضمن خطوات المشاركة بالمسابقة البحث عن لوحات طُرقية تشكّل أحرف شعار المركز التجاري العالمي، والتي تتزيّن بالألوان وتتوزع على خمس نقاط رئيسية في وسط مدينة أبوظبي، وعلى المشاركين أيضاً التقاط صور أمام هذه اللوحات، وتحميل الصور على صفحاتهم في إنستغرام أو فيسبوك مع الإشارة إلى حساب المركز التجاري العالمي @WTCAD، وذكر الوسوم WTCAD# وJoinUsDowntown#. وسوف يتم سحب أسماء الرابحين يوم الأحد 4 أغسطس 2019، والإعلان عنهم في صفحتي المركز التجاري العالمي على إنستغرام و فيسبوك @WTCAD)).

الجدير ذكره أن المركز التجاري العالمي في أبوظبي يجسد صرحاً عصرياً متعدد الخدمات وسط العاصمة الإماراتية، ويستقطب السياح والسكان على حد سواء من جميع الأعمار، ليقدّم لهم باقة متنوعة من المحلات التجارية والمطاعم ووسائل الترفيه التي تجعله وجهة مثالية للعائلات والأفراد.