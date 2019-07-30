بدء الاختبارات العملية لاختيار الفائزين في تحدي دبي العالمي للتنقّل ذاتي القيادة

أكَّدَت هيئة الطرق والمواصلات في دبي جاهزيتها للبدء في الاختبارات العملية لاختيار الفائزين من فئة الشركات الرائدة في تحدي دبي العالمي للتنقّل ذاتي القيادة، بالتعاون مع واحة دبي للسليكون، مطلع أغسطس المقبل بعد تحضيرات لهذه الاختبارات في شهري يونيو ويوليو.

ويبلغ إجمالي جوائز التحدي أكثر من خمسة ملايين دولار أمريكي مقسمة على ثلاث فئات هي: الشركات الرائدة والتي وصل عددها إلى خمس شركات من بلدان مختلفة، والشركات الناشئة والفئة الأكاديمية لطلبة الجامعات والكليات.

وقامت سلطة واحة دبي للسيليكون بتخصيص طريق في الواحة، من 05 يونيو ويستمر حتى 09 سبتمبر 2019، لاستضافة المشاركين في التحدي عن فئة الشركات الرائدة. ويتضمن التحدي مجموعة من الاختبارات التي تتصل بالتحمل والموثوقية، والقدرة على القيادة في ظل ظروف مرورية محاكيه للواقع، مثل مرشات المياه، مطبات السرعة من مختلف الأحجام، وآلات نفخ الرمال وغيرها.. علاوة على ذلك، خصصت الواحة وحدة صناعية خفيفة تحت تصرف المشاركين تتضمن مساحة مكتبية وقاعات للاجتماعات، ومنطقة مخصصة للاختبارات وورش العمل.



وتفصيلا، قال أحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة رئيس اللجنة المنظِّمة لتحدي دبي العالمي للتنقّل ذاتي القيادة في هيئة الطرق والمواصلات أن الاختبارات العملية لاختيار الفائزين في التحدي ستضم فحصا لقدرات المشاركين على توفير خدمات تلبي احتياجات الركاب وفقا لمبدأ (تحدي الميل الأول والأخير)، وهو شعار التحدي بدورته الأولى، وستضم الاختبارات كذلك فحص قدرة المركبات المشاركة وكفاءتها على تقديم الخدمات للركاب بما يتلاءم والبيئة المحلية والمناخ السائد في إمارة دبي."

وأضاف بهروزيان: "لقد خصّصَت سلطة واحة دبي للسليكون موقعا يضم مسارا خاصا، وقمنا بالتعاون مع السلطة بتصميم خرائط رقمية لإجراء الاختبارات العملية المطلوبة. وأشار إلى أن الشركات الرائدة الخمس مع جميع كوادرها ومركباتها موجودون حاليا في دبي لخوض غمار هذه الاختبارات مطلع أغسطس المقبل."

وأوضح أن الشركات الخمس العالمية الرائدة المشاركة في التصفيات النهائية لهذا التحدي هي: نافيا (Navya)، إيزي مايل (EasyMile)، جوسين (Ghaussin)، ويستفيلد(Westfield) وتوجيت ذير (2getthere).

وأشاد بهروزيان بالتعاون المثمر بين هيئة الطرق والمواصلات وواحة دبي للسليكون والجهود الحثيثة، التي بذلوها في سبيل إنجاح الاختبارات العملية لتحدي دبي للتنقّل ذاتي القيادة، وهذا بالتأكيد يدل على الحرص الشديد لواحة دبي للسليكون على مشاركة الهيئة في إنجاح هذا الحدث، الذي يُنَظَّم لأول مرة على مستوى العالم.

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وقال المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة رئيس اللجنة المنظِّمة لتحدي دبي العالمي للتنقّل ذاتي القيادة في هيئة الطرق والمواصلات بأن الهيئة ستصمم برنامجا تطوّعيا تدعو من خلاله المؤسسات التعليمية، التي تشمل الجامعات والكليات والمعاهد للمشاركة في تجربة المركبات ذاتية القيادة في مساراتها التجريبية المخصصة لها في واحة دبي للسليكون بعد انتهاء الاختبارات وذلك لإعطاء الفرصة لهم لإبداء آرائهم. ولفت إلى أنه سيتم الإعلان عن الفائزين الأوائل من الفئات الثلاث خلال فعاليات مؤتمر ومعرض النقل ذاتي القيادة، الذي ستنظمه الهيئة في دبي في الفترة من 15-16 أكتوبر من العام الجاري.

وقال المهندس معمر الكثيري، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الهندسية والمدينة الذكية في سلطة واحة دبي للسيليكون: تعمل سلطة واحة دبي للسيليكون على دعم المبادرات الحكومية التي تهدف إلى تحويل مدينة دبي إلى أسعد وأذكى مدينة في العالم. وكشريك استراتيجي لهذه المبادرة نفخر بكوننا من أولى المؤسسات في تقديم العديد من حلول المدن الذكية على مستوى الإمارة.

وأضاف:" يسرنا العمل مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي من خلال هذا التحدي تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي، إلى رحلات ذاتية القيادة، من خلال وسائل المواصلات المختلفة، بحلول عام 2030.

واختتم الكثيري حديثه قائلاً: "إن استضافة المرحلة الأولى من التحدي، والذي اجتذب العقول الإبداعية من جميع أنحاء العالم للمساهمة في تطوير قطاع المواصلات العامة يتماشى مع التزام الواحة بالعمل كمركز رئيسي لإجراء اختبارات تقنيات المدينة الذكية وكذلك مركزاً للخبراء والقادة في مجال الابتكار.