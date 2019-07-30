لقاء الحرفية العالية والتصميم العصري العيش الحديث مع LG SIGNATURE

أعادت LG SIGNATURE علامة الأجهزة المنزلية البارزة من إل جي تعريف نمط العيش الفاخر لمُلاك المنازل في كافة أنحاء المنطقة منذ إطلاقها في دول مجلس التعاون الخليجي عام 2017.

وتلبي سلسلة منتجات LG SIGNATURE الاحتياجات الدقيقة لدى العملاء المتطلّبين ممن يطلبون الحرفية العالية الممزوجة بسلاسة مع التقنيات المبتكرة، وذلك عبر توفير مزيج متميّز من الأناقة والعملية.

ويتم التعامل مع منتجات سلسلة LG SIGNATURE بطريقة مختلفة منذ البدء بمرحلة التصميم. ويتطلب تصميمها عادة ثلاثة أضعاف القوة العاملة في مجال البحث والتطوير مقارنة بغيرها من الأجهزة المنزلية، ويتم التركيز على احتياجات المستهلك وتعزيز نمط الحياة دائماً عند تصميم أي منتج.

تُصنّع أجهزة سلسلة LG SIGNATURE التي تتميز بمنتجاتها الحصرية وتمر بعملية تقييم معمّقة ودقيقة، على عكس غيرها من الأجهزة التقليدية التي يتم تقييم بضعة قطع منها فقط. فتقيَّم أجهزة هذه السلسلة تبعاً لعدة معايير وتمرّ باختبارات أكثر بكثير من المنتجات العادية، كما يتم إنتاجها بأعداد محدودة في خطوط منتجات مخصصة لضمان جودة الحرفية في كل جهاز.

تنتَج ثلاجات InstaView من سلسلة LG SIGNATURE بمعدّل 25 قطعة في اليوم مقارنة بـ500 وحدة من نماذج المنتجات العادية. وبالمثل، تصنّع سلسلة LG SIGNATURE 20 وحدة فقط في اليوم من غسالاتها المتطورة TWINWash، في حين تُصنّع المصانع ما يزيد عن 1000 غسالة عادية في اليوم.

أعادت غسالات إل جي TWINWASH من سلسلة LG SIGNATURE مفهوم غسل الملابس في المنزل. وتشمل الغسالة حوض الغسيل الرئيسي وحوض TWINWash الصغير والفريد مما يمكنها من غسل حِملي غسيل في الوقت ذاته. وصُممت هذه الغسالة لمساعدة العملاء على أداء مهامهم اليومية بكفاءة أكبر ولتكون قطعة أنيقة تندمج مع أي منزل توضع فيه.

وكما هو الحال مع جميع أجهزة سلسلة LG SIGNATURE، بُذلت الجهود الحثيثة عند تصميم غسالة TWINWash لضمان توافقها مع هدف العلامة التجارية المتمثل في التصاميم البسيطة. واستخدمت في تصنيعها المواد العالية الجودة مثل باب الغسالة الأسود المزود بالزجاج المقسّى والمغطى بالمينا لمنحها لمسة من الأناقة والمتانة. وأجريت العديد من الاختبارات على تلك العناصر قبل طرحها في الأسواق. ويتم إجراء اختبارات الجودة لجميع المنتجات بمعدّل يزيد عن الضعف مقارنة بالاختبارات التي تجرى عادةً على الأجهزة التقليدية، مما يمنح المستهلكين الثقة الثابتة في منتجات العلامة ذات الجودة العالية والمقاييس الفاخرة.

Advertisements

كما يضمن الباب الأسود وطلاء المينا في غسالة TWINWash العملية التامة، فيجعلان الغسالة مقاومة للصدأ والخدش وسهلة التنظيف.

تضم سلسلة LG SIGNATURE بالإضافة إلى غسالة TWINWash وثلاجة InstaView جهاز تنقية الهواء وتلفزيون OLED المدعّم بتقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة التي توفر مزيداً من الراحة وسهولة التشغيل. ويتميز تلفزيون OLED من سلسلة LG SIGNATURE بقدرة التعرف على الصوت باللغة العربية ولوحة تحكم تمكن المستخدمين من التحكم بالأجهزة الأخرى بلمسة زر واحدة. وتوفر سلسلة LG SIGNATURE للمستهلكين طرقاً جديدة لتجربة الحياة الذكية عبر استخدام أجهزة منزلية أكثر سهولة وفاعلية وعملية بتصاميم عصرية.

كما تم ربط منتجات سلسلة LG SIGNATURE بمنصة إل جي الذكية SmartThinQ التي تعمل على الهواتف المحمولة وتتيح للمستخدمين تشغيل أجهزتهم المنزلية مباشرةً من هواتفهم.

وحصدت منتجات سلسلة LG SIGNATURE أكثر من 85 جائزة وتكريم في "معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2019" وذلك لتميّزها وقدرتها على المزج بين الأناقة والإبداع.

تفخر سلسلة LG SIGNATURE بفلسفتها التي تؤمن بأن الفن يلهم التكنولوجيا، وبأسلوبها في الدمج بين الأناقة والابتكار لإعادة تصور إمكانيات الحياة الإبداعية. وتظل عناصر الذكاء والتصميم الأنيق والذوق الفني الرفيع جزءاً لا يتجزأ من كافة الأجهزة المنزلية التي صممت بحرفية مثالية لتكون أعمالاً فنية خالدة تكمّل إطلالة المنزل الحديث اليوم.